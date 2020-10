Za dvadsať rokov podporili stovky dobrých projektov

Trenčianska nadácia oslavuje 20. výročie svojho založenia.

4. okt 2020 o 5:00 Erik Stopka

Podporila viac ako 700 projektov a pregrantovala cez 600-tisíc eur. Reč je o Trenčianskej nadácií, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie svojho založenia. Za komunitnou nadáciou stojí od jej vzniku množstvo ľudí, ktorí si za svoje zobrali pomáhať iným bez toho, aby za pomocou videli vlastný osoh.

Vznikla s cieľom vybudovať silné finančné a technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít, vďaka čomu vznikli známe projekty ako Trenčianske Korzo, Mladí filantropi, Otvor srdce, daruj knihu, či Dr. Klaun. Viac o uplynulých rokoch i blízkej budúcnosti porozprávala správkyňa nadácie Alena Karasová.

Spomínate si na prvopočiatky nadácie?

V októbri roku 2000 sa stretli aktívni členovia Trenčianskeho neformálneho združenia s tým, aby sa dohodli ako ďalej. Chceli veľmi pomáhať ľuďom s dobrými myšlienkami, s víziou organizovať zaujímavé veci, no bez finančných zdrojov. Títo ľudia pretransformovali občianske združenie na nadáciu. Začínali tí istí ľudia, ktorí mali nápad vytvoriť otvorený grantový program, ktorému sa hovorilo komunitný fond. Teda vyhľadávať zdroje od darcov, jednotlivcov, samospráv, firiem a tie transparentne rozdeľovať na aktivity. Začiatky boli veľmi plodné, užitočné a bohaté, v prvých rokoch sme mali dostatok zdrojov, tie sme poskytovali na kultúrne a športové aktivity.

Koľko ľudí sa za históriu nadácie pričinilo o jej fungovanie?

Veľké množstvo, keďže gro práce bolo vždy na dobrovoľníkoch, či už to boli grafici, fotografi, alebo samotní ľudia, ktorí projekty realizovali. Pri príprave osláv dvadsaťročnice sme sa snažili dať dokopy ľudí, ktorí sa o vznik a fungovanie nadácie zaslúžili, no je ich toľko, že sa to asi ani nedá. Podarilo sa nám urobiť aspoň panel s fotografiami najskalnejších spolupracovníkov.

Ktorý projekt vnímate aj po rokoch ako najúspešnejší?