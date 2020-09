AS v Dunajskej Strede viedol. Body napokon zostali doma

Trenčín prehral na Žitnom ostrove dvojgólovým rozdielom.

27. sep 2020 o 20:29 TASR

FC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín 3:1 (2:1)

Góly: 36. a 62. Divkovič, 30. Kalmár - 15. Roguljič. Rozhodovali: Smolák – Hrmo, Borsányi, ŽK: Davis – Zubairu, Ligeon, Ikoba, ČK: 60. Zubairu po druhej ŽK, 1000 divákov

FC DAC: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis – Fábry (80. Mendez), Schäfer (66. Friede), Balič – Kalmár – Divkovič (80. Nicolaescu), Ramirez

AS Trenčín: Šemrinec - Ligeon, Šulek, Kapuadi, Pirinen - Zubairu, El Mahdioui - Roguljič, Kadák (65. Corryn), Ghali (68. Comvalius)– Čatakovič (79. Ikoba)

Zápas začali lepšie hostia, ktorí hrali aktívnejšie, ale prvá vážnejšia šanca prišla až v 14. minúte. DAC mohol zahrávať priamy kop z pravej strany, loptu poslal tesne vedľa brány Fábry. V 15. minúte Lingeon prešiel po pravej strane a jeho prízemný center poslal do bránky Roguljič – 0:1. V 22. minúte už mohlo byť 0:2 pre hostí, Roguljič dostal výbornú loptu v pokutovom území, prešiel aj pri dvoch brániacich hráčoch, ale výrazne prestrelil bránu. V 30. minúte bolo vyrovnané - Kalmár zahrával priamy kop z 25 metrov a kapitán DAC-u poslal loptu prefektnou strelou do bránky – 1:1. V 33. minúte Davis fauloval v pokutovom území, po ktorom rozhodca nariadil pokutový kop, ale Čatakovič nastrelil brvno. O chvíľu neskôr na druhej strane Kalmár z ľavej strany parádnou prihrávkou našiel nabiehajúseho Divkoviča, ktorý z prvej poslal loptu do bránky – 2:1. V 39. minúte bol v akcií opäť Kalmár, ale jeho strelu Šemrinec bravúrne vychytal. V 41. minúte Ghali dostal výbornú loptu, mohol sám postupovať na bránku, hráča však dobehol Davis a slabú strelu trenčianskeho hráča Jedlička kryl. V 43. minúte Davis zahrával priamy kop z rohu pokutového územia a nastrelil brvno.

Druhý polčas priniesol obojstranne útočný futbal. V 58. minúte Müller poslal dlhý center z pravej strany do pokutového územia, Kalmár prihral z prvej Davisovi, jeho strelu Šemrinec chytil. V 60. minúte videl Zubairu druhú žltú kartu, zároveň červenú a tréner Trenčína Stijn Vreven takisto dostal žltú kartu za protesty. V 62. minúte Divkovič dostal center v pokutovom území, útočník loptu najprv pravačkou prebral a ľavou nohou poslal do brány – 3:1. V 75. minúte Divkovič dostal výbornú loptu do behu, vystrelil z prvej, ale Šemrinec bol opäť pozorný. O minútu neskôr bola v akcií dvojica Divkovič - Kalmár, strelu maďarského reprezentanta však Šemrinec opäť zneškodnil. V 88. minúte pohrozil ešte Davis, ale z priameho kopu nastrelil brvno.