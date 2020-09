FOTO: V Trenčíne búrajú ďalšiu starú vilku. Ktoré zaujímavé stavby zmizli počas poslednej dekády?

Prečítajte si, aké zaujímavé domy zbúrali v Trenčíne počas poslednej dekády.

25. sep 2020 o 10:20 TASR, Erik Stopka, Andrej Luprich

TRENČÍN. Na Štefánikovej ulici pri kruhovej križovatke začali s búraním obytnej vilky. Práce súvisia s plánovanou výstavbou v areáli Meriny, kde viacerým budovám hrozí asanácia.

Investor chce na ich mieste postaviť okrem iného aj obchodné centrum, pribudnú by mohlo trvalé bývanie. Proti sú trenčianski aktivisti. Tvrdia, že budovy sú vzácne.

O budúcnosti súboru budov v areáli Meriny rozhoduje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten začal vo veci vyhlásenia historických objektov za národnú kultúrnu pamiatku správne konanie.

Až do vydania právoplatného rozhodnutia nemôže vlastník budov a pozemkov, na ktorých stoja, odštartovať napríklad búracie práce. Podľa trenčianskych architektov, výtvarníkov, umelcov a aktivistov sú budovy vzácne svojou architektúrou i históriou.

Za ideálny scenár považujú pamiatkovú ochranu niektorých stavieb. Argumentujú tým, že najcennejšie sú a budú ako celok.

Na mieste mestskej vily rastie tráva

Koncom minulého roka zbúrali v centre Trenčína viac ako storočnú mestskú vilku veľa kina Hviezda.

Budova patrila mestu, podľa radnice mala zlú statiku a nemala žiadnu hodnotu. Proti búraniu vystúpila skupina siedmich trenčianskych architektov, tvrdili, že oprava budovy je lepšie riešenie.

Priestor, ktorý vznikol na jej mieste plánuje radnica využiť na rozšírenie základnej umeleckej školy, s klubom s kaviarňou a malou scénou pre divadlo, koncerty, prípadne môže slúžiť ako servisný priestor pre Hviezdu.

Proti búraniu mestskej vily bola skupina architektov z Trenčína. Tvrdili, že mesto by malo budovu opraviť, po návšteve priestorov dokonca napadli statický posudok, ktorý si dalo spraviť mesto.

Vežičkový dom nahradilo parkovisko

V roku 2016 pobúrilo viacero obyvateľov Trenčína zbúranie "vežičkového domu" na Rozmarínovej ulici, ktorú postavili v roku 1902.

Vlastník rozhodol odstrániť stavbu z dôvodu poškodenia nosných konštrukcií objektu, ktoré vzniklo vplyvom dlhodobo zatekajúcej dažďovej vody.

S odstránením budovy súhlasili všetky dotknuté orgány štátnej správy, Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne sa k stavbe nevyjadroval.

Riaditeľka Eva Gazdíková v tom čase potvrdila, že objekt sa nenachádzal v pamiatkovom území.

„Náš úrad ani neuvažoval o možnosti vyhlásenia objektu za národnú kultúrnu pamiatku, nevykazoval pamiatkové hodnoty, ktoré by odôvodňovali jeho zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu,“ povedala v roku 2016.

Na mieste vežičkového domu dnes stojí súkromné parkovisko.

Tisovu vilu zbúrali pred šiestimi rokmi

V roku 2014 pobúrilo množstvo ľudí zbúranie tzv. Tisovej vily v Trenčíne.

Vilu postavili v roku 1930 a jej majiteľom bol bratranec prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa, bankový úradník Fraňo Tiso.

Po vojne vilu zoštátnili, sídlil tam Zbor národnej bezpečnosti a neskôr Výskumný ústav ovčiarsky. Vila v majetku štátu postupne chátrala.

Tisovu vilu na okraji lesoparku Brezina s výhľadom na celé mesto kúpil trenčiansky podnikateľ Bohumil Hanzel v roku 2012. Plánoval ju zrekonštruovať, zo zdravotných dôvodov ju predal Mariánovi Hossovi, ktorý ju dal zbúrať a na jej mieste si postavil svoj dom.

"My sme ju kúpili na dvakrát. Prvýkrát niekedy v roku 1999. To boli len obvodové múry, nemalo to strechu, nemalo to deku, všetko bolo rozkradnuté, nemalo to jediné okno, jediné dvere.

Dokonca, keď kradli tie okná, dvere, tak to kradli aj so zárubňami, vybíjali z múrov rámy. Bolo to vo veľmi, veľmi katastrofálnom stave," povedal v roku 2014 Hanzel.

Zbúranie riešil dokonca primátor Trenčína Richard Rybníček, podľa neho bolo v súlade so zákonom. Hystéria, ktorá sa okolo toho rozpútala, súvisela podľa neho s tým, že majiteľom vily a pozemkov sa stal známy hokejista.



"Vznikli tu debaty o tom, že bola zbúraná nejaká pamiatka, že Marián Hossa je barbar a že každý, kto má peniaze, tak si v tejto krajine môže robiť čo chce. Ako primátora mesta ma to pobúrilo a tu mám dokumenty, ktoré by každého obyvateľa tejto krajiny oprávňovali urobiť to, čo Mariána Hossu – zbúrať dom, ktorý bol jeho majetok, zbúrať dom, ku ktorému sa vyjadrili pamiatkari, ochranári a všetky inštitúcie. Podobné reči považujem za neférové nielen voči Mariánovi Hossovi, ale aj voči mestu," priblížil vtedy na tlačovej konferencii Rybníček.

Ako dodal, tlačovú konferenciu zvolal preto, že dostal stovky mailov a otázok na sociálnych sieťach od Trenčanov žijúcich po celom svete, v ktorých sa ho pýtajú, prečo dovolil zbúrať pamiatku.

"Nič sa nestalo, zbúral sa normálny barák, ktorý bol majetkom súkromnej osoby. Pozemok a vila boli na pozemku Mariána Hossu, ktorý je už 20 rokov súčasťou vilovej štvrte Pod Brezinou," zdôraznil trenčiansky primátor s tým, že aj podľa pamiatkarov nemal dom žiadnu historickú hodnotu a vzťah Trenčanov k nej bol len pocitový.