Trenčín porazil Nitru, na postup to ale nestačilo

Nitra postupuje do semifinále, Dukle nestačil ani shutout Valenta.

24. sep 2020 o 20:31 Martin Jurčo

Trenčín – Nitra 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Ak chceli Trenčania pomýšľať nad postupom, potrebovali dohnať trojgólové manko z prvého zápasu. Zverenci trénera Jána Pardavého začali aktívne. Už v úvodnej minúte vyšachoval Sádecký s Paukovčekom obranu aj s gólmanom a druhý menovaný do prázdnej brány bez problémov skóroval. V 6. min mohol na 2:0 zvýšiť Ackered, ale trafil iba žŕdku. Z brejku na opačnej strane nevyrovnal Tvrdoň, ktorého vychytal Valent. Sedem minút pred koncom prvej tretiny zvonila konštrukcia brány aj za Valentom. Aktivita bola v úvodnej dvadsaťminútovke na strane domácich, no gól strelili iba jeden.

Článok pokračuje pod video reklamou

V 25. min mal vyrovnanie na hokejke Lantoši, ktorý zostal osamotený za obranou. Jeho strela sa odrazila od pravej žŕdky. V presilovej hre o tri minúty Kettunen zblízka nepodvihol puk dostatočne nad Cowleyho chrániče.

Súvisiaci článok Základný kameň titulu? Bolo to Švehlove gesto, spomína František Bombic Čítajte

V polovici zápasu sa vojaci dostali do dvojgólového vedenia. Vo vlastnom oslabení sa uvoľnil Sojčík. Pred bránkoviskom našiel voľného Šveca, ktorý už „upratal“ puk za Cowleyho.

Prakticky okamžite mohol znížiť Hrnka, no v poslednej chvíli mu brániaci hráč vložil hokejku do strely a následne po Čaládiho strele zvonila konštrukcia bránky. V závere druhej tretiny opäť stálo pri Trenčanoch šťastie, keď jeden z hosťujúcich hráčov napálil puk do hornej žŕdky.

V záverečnej tretine sa oba tímy snažili najmä strážiť si vlastnú modrú čiaru. Niekoľko šancí zostalo nevyužitých. Tri minúty pred koncom mal Trenčín výhodu presilovej hry, no nedokázala ju využiť. Dukla síce zvíťazila, no dvojgólová výhra jej na postup do semifinále Kaufland Cupu nestačila.

Góly: 1. Paukovček (Sádecký, Hecl), 31. Švec (Sojčík), presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 500 divákov

TRENČÍN: Valent – Starosta, Mesikämmen, Ackered, Rajnoha, Sládok, Bokroš, Stacha, Ďurina – Bezúch, Kettunen, Daňo, Hecl, Paučkovček, Sádecký, Sojčík, Švec, Kukuča, Hlinka, Ferenyi, Skladaný