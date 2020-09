Napodobnil Moravčíka. Nepotrebujem sa ukazovať za 100 eur, hovorí Boris Drienka

V Zamarovciach pôsobí už 14 rokov. Je jednou zo živých ikon klubu. Strelec Boris Drienka sa nepotrebuje ukazovať v drese iného klubu. Gólmi Slovanu pomáha v ceste za jesenným titulom v VI. lige.

24. sep 2020 o 12:19 Martin Jurčo

Kariéru ste rozbiehali v drese AS Trenčín. Ako si spomínate na začiatky?

V tej dobe stačilo kúpiť jedny dresy a ak bol otec asistentom trénera, automaticky bolo dieťa zaradené do zostavy. Mnohí vtedajší mládežnícki reprezentanti už dnes nehrajú futbal ani na amatérskej úrovni. Česť výnimkám ako bol Samo Štefánik.

Hovoriť o dvanásť alebo trinásťročnom dieťati, či je talent, alebo bude z neho futbalista, mi príde veľmi skoro.

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Gólová prestrelka vo V. Bierovciach, zvláštna penalta v Častkovciach, šláger v Čachticiach Čítajte

V roku 2006 ste sa presunuli do rodných Zamaroviec. Prečo?

Článok pokračuje pod video reklamou

Odišiel som z vlastnej iniciatívy. Dostal som rozum a videl, že v AS to zmysel nemá. Pod vtedajším trénerom som už nedokázal fungovať. Netvrdím, že som bol nejaký zvláštny talent, ale dostával som minimum príležitostí.

Oslovil ma Andrej Stánok. So mnou prišli viacerí chalani, ktorí príliš v Trenčíne nehrávali. Pre dnešné deti by už bola potupa ísť z ligového klubu na dedinu. Hrávali sme štvrtú žiacku ligu, vytvorili dobrý kolektív. Boli to pekné časy.

Vždy ste boli útočník?

Nie. Hrával som v zálohe. Ešte aj za čias trénera Jančoviča, ktorý zo mňa spravil krídlo. Asi pred siedmimi rokmi sme nemali koho postaviť na hrot. Tak sa v kabíne rozhodlo, že to budem ja. Vyhovovalo mi to, pretože sa menej nabehám.

AJ TOTO SA DOČÍTATE Či Borid Drienka radšej góly strieľa, alebo prihráva Čím ho prekvapil Milan Fabian z Veľkých Bieroviec/Opatoviec Ako skončil konflikt s rozhodcom Jozefom Bečkom Čím napodobnil exreprezentanta Ľuba Moravčíka

Góly vám zachutili. Futbalnet za sledované obdobie ukazuje pekných 140 presných zásahov.