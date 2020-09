Novomestské volejbalistky majú v novej sezóne vysoké ciele

Napriek koronakríze sa počas uplynulého víkendu naplno rozbehol extraligový volejbalový kolotoč súťaže žien. Nebudú v nej chýbať ani dievčatá z Nového Mesta nad Váhom.

24. sep 2020 o 6:56 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Volejbalistky z Nového Mesta nad Váhom pod vedením trénera Juraja Šujana výrazne posilnili a cielia na najvyššie priečky v športe pod vysokou sieťou. Práve s ich trénerom Jurajom Šujanom sme sa na začiatku sezóny rozprávali o perspektívach družstva i problémoch, ktoré aj vo volejbalovom svete spôsobila koronakríza.

Odštartuje v čase vzrastajúcej druhej vlny koronakrízy volejbalová extraliga žien bez problémov?

Áno. Extraliga by sa mala hrať v normálnom režime. Pokiaľ nastane nejaký prípad, musíme do mesiaca zápas dohrať. Úvodný zápas sme už odohrali na domácej palubovke počas uplynulého víkendu so Sláviou Bratislava. Už v stredu nás čaká družstvo mladých reprezentantiek Projekt RD SVF. A už počas nadchádzajúceho víkendu privítame opäť na domácej palubovke volejbalistky z Brusna.

Odhlásili sa v tejto zložitej dobe nejaké družstvá z extraligovej súťaže?

Nie. Barážistky, keďže baráž sa neodohrala, mali možnosť dokonca rozšíriť súťaž na deväť družstiev. Ani jedno z dvoch družstiev, Žilina a ŠVK Pezinok, však nezískalo potrebné financie. Tak je sedmička extraligových družstiev doplnená opäť družstvom mladých reprezentantiek Projekt RD SVF. Toto družstvo odohrá súťaž v štýle doma – vonku bez možnosti postupu do play – off.

Minulá extraligová sezóna volejbalistiek sa pre Covid-19 nedokončila. Aká vládne atmosféra vo volejbalových kruhoch pred začatím novej sezóny, ktorá môže skončiť podobne?