Tipy na voľné chvíle (39. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Myjave, Bánovciach nad Bebravou, Novom Meste nad Váhom a Dubnici nad Váhom?

22. sep 2020 o 5:05 Erik Stopka

PRED PODUJATÍM SI VO VLASTNOM ZÁUJME OVERTE JEHO KONANIE A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

TRENČÍN

Slovensko 1993 – 2004

1. 9. – 31. 10. – Posádkový klub. Filatelistická výstava.

Od Dukly po Prahu (1944 – 1945)

1. 9. – 31. 10. – Posád. klub.

Čo poskytne záhrada

2. 9. – 30. 9. – Knižnica Jaselská. Výstavka kníh a tematických dokumentov.

Škriatkovia a víly

2. 9. – 30. 9. – Knižnica, tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!

Článok pokračuje pod video reklamou

Metamorfózy

2. 9. – 30. 9. – Denné centrum Sihoť. Výstava obrazov Tibora Hladkého.

Trenčín je oslobodený!

2. 9. – 30. 9. – Kultúrno-informačné centrum. Tak znie názov výstavy, ktorú k 75. výročiu oslobodenia mesta (Trenčín) jednotkami sovietskej a rumunskej armády a ukončeniu druhej svetovej vojny pripravil Štátny archív v Trenčíne.

Uhol pohľadu

3. 9. – 30. 9. – Posádkový klub. Výstava fotografií. Pripravuje Klub turistov.

Stretnutie – Setkání

3. 9. – 30. 9. – Trenčiansky samosprávny kraj. Repríza 35. družobnej výstavy výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradište.

Prečítajte si aj Z trenčianskych verejných kúpeľov sa dochovali len vzácne obkladačky Čítajte

Dvadsať rokov darujeme

do 9. 10. – Galéria Vážka. Výstava je odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej nadácie.

Konšpirácie v minulosti a dnes

22. 9. – 18.00 – 19.00 – Face-book Voices. S etnologičkou Zuzanou Panczovou sa porozprávame o tom, ako a prečo ľudia aj v minulosti šírili konšpiračné presvedčenia a príbehy, akých oblastí života sa týkali, aké to malo dôsledky, prečo to robia dnes, ako si to zdôvodňujú a čo to vypovedá o ich pohľade na spoločnosť.

Pavol Križko – učiteľ, historik, archivár, národniar

24. 9. – 16.00 – Trenčianske múzeum. Prednáša PhD. Lukáš Trnkóci.

Na Ceste nie si sám

25. 9. – 18.00 – Galéria Vážka. Podujatie pre všetkých, ktorí chcú pomôcť zamestnávaniu ľudí so znevýhodnením v chránených dielňach Kaviareň Na Ceste a Baliareň Na Ceste. Vysvetlíme vám, ako fungujeme, čo sme sa naučili a prečo potrebujeme vašu pomoc.

Pavol Seriš: Pozemšťan

25. 9. – 19.00 – Kino Hviezda. Dvadsiata repríza autorskej inscenácie Pavla Seriša. Bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý túži stať sa pozemšťanom.

Pohybuje sa po planéte Zem a sústredene nás pozoruje, aby sa naučil byť ako my.

Nemá to však jednoduché, sme totiž podivnejší, ako si myslel. Podarí sa mu pochopiť naše správanie a zapadnúť do spoločnosti?

Lucia Mlynčeková: (Vý)Stavoprojekt Trenčín

22. 9. – 14. 11. – Galéria. Lucia Mlynčeková sa dlhodobo zaoberá architektúrou a urbanizmom druhej polovice 20. storočia. Tentokrát sa zameriava na projekčnú kanceláriu Stavo-projekt. Výstavu budú tvoriť rôzne archívne materiály zachytávajúce výstavbu v Trenčíne, pričom dôležité bude zapojenie návštevníkov, ktorí budú môcť priniesť vlastné materiály, fotografie alebo spomienky a vytvoria tak kolektívnu pamäť. Autorka sa prostredníctvom takýchto projektov snaží poukázať na kvalitnú výtvarnú a architektonickú stránku návrhov a realizácií, ktoré vznikli ešte za čias socializmu.

døkument 20 20

24. 9. – 21. 11. – Galéria. Výstava døkument 20 20 vychádza z projektu/koncep-tu, ktorý dlhodobo realizujú kurátori výstavy Veronika Marek Markovičová, Michaela Pašteková a Ján Viazanička. Na výstave bude prezentovaných približne dvadsať autorov, ktorí v posledných dvadsiatich rokoch spravili kvalitný projekt v danej žánrovej oblasti – dokumentárnej fotografii.

Erika Miklóšová: Abstract landscapes

24. 9. – 21. 11. – Galéria. Erika Miklóšová (1984) sa vo svojej tvorbe orientuje predovšetkým na techniku kresby a maľby. Výstavný projekt „Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu“ predstavuje kombináciu dvoch autorkiných predošlých projektov (tém), ktorými sú „ Zátišie s drapériami“ a plenérová krajinomaľba.

Prečítajte si aj Film o Bátoričke po dvadsiatich premietaniach rýchlo stiahli Čítajte

MYJAVA

DH Myjavci – 80 rokov

25. 9. – 16.00 – Námestie M. R. Štefánika. Koncert odohrajú netypicky, z terasy spoločenského domu.

BÁNOVCE N/B

Živá knižnica

24. 9. – 16.30 – ŽI:VA. Beseda s Vladom Kulíškom. Od roku 1991 je profesionálnym umelcom v oblasti pantomímy.

Podieľa sa na organizovaní kultúrnych podujatí v Trenčíne a v iných regiónoch Slovenska. Venuje sa mnohým humanitárnym a charitatívnym aktivitám a zároveň je autorom niekoľkých kníh pre deti o povestiach z oblasti Trenčína.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Milan Struhárik – Poézia dreva

do 31. 10. – MSKS. Výstava.

DUBNICA NAD VÁHOM

Výtvarné spektrum 2020

do 4. 10. od 15.00. Dubnický kaštieľ. Výstava z 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020.