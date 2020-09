Trenčín s prvým víťazstvom, zdolal Nitru

Trenčín po prvý raz v sezóne vyhral.

20. sep 2020 o 8:31 TASR

AS Trenčín - FC Nitra 3:2 (2:1)

Do prvej veľkej šance sa dostal Roguljić, keď išiel sám na brankára. Domáca obrana však na poslednú chvíľu zabránila priamej strele na Šípoša. Skóre sa menilo prvýkrát v 11. minúte, keď Ligeon unikol po pravej strane a trafil prekvapivo k bližšej žrdi. Šípoš si svoju stranu dobre nepokryl, na loptu si siahol, vyraziť ju však nedokázal. Trenčanov gól nabudil, nasledovalo viacero pokusov a pološancí, ktoré však väčšinou obrana Nitry na poslednú chvíľu odrazila. Trenčania skúšali akcie zo všetkých strán a jedna im vyšla v 22. minúte.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Dukla boj o postup zvládla. Dubnici nastrieľala sedem gólov Čítajte

Krásny pas za obranu vyslal Zubairu na Ghaliho a ten nedal Šípošovi šancu. V 26. minúte sa pripomenula aj Nitra, Gatarić bol vysunutý do dobrej šance, lenže skvelým zákrokom Šemrinec vyrazil obrovskú šancu na roh. V permanencii bol na druhej strane aj Šípoš, ten vyrážal strelu Roguljića z azda 30 metrov. Dobrý pas skúsil v 29. minúte Pirinen, keď vysunul Kadáka. Loptu prebral v pokutovom území, strela z voleja však letela na tribúnu. Nitra skúšala protiútoky, jeden jej vyšiel. Po faule rozhohrával priamy kop Šefčík, jeho strieľaný center našiel Podhorina a kapitán Nitry nedal gólmanovi Trenčína šancu. 2:1.

Dvojgólové vedenie mohol vrátiť Trenčanom Roguljić, technickú strelu mu však gólman hostí zvládol vyraziť v 38. minúte. O minútu neskôr prišiel ďalší pekný moment, El Mahdiouiho bombu spoza šestnástky zvládol Šípoš vyraziť na žrď. Lopta skákala pred čiarou, do brány však nezapadla. Tlak domáceho tímu pokračoval aj do konca polčasu, v 44. minúte mohli zvýšiť zásluhou Ghaliho. Ten sa po peknom pase opäť dostal k pokusu Ghali, Šípoš však zvládol vyraziť.

Napísali sme Po zápase do roboty. Spať na kartónoch? Nehrozí, dušuje sa muž zápasu Mizerák Čítajte

Druhý polčas znamenal opäť aktivitu Trenčína. Zaujímavú akciu vymyslel po prieniku zľava Ghali, Roguljić jeho prihrávku v 52. minúte na gól nezúžitkoval, trafil tesne veľa pravej žrde. V 55. minúte sa pískala penalta. Kadák prenikal do šestnástky, Magda ho fauloval a na biely bod si loptu postavil Čataković. Svoj pokus premenil, Šípoša poslal do opačnej strany a vrátil tak Trenčínu dvojgólové vedenie. Nitra sa nevzdávala, po protiútoku sa dostala k dvom dobrým pokusom, v oboch prípadoch však Šemrinec vyrazil. Len pár sekúnd po góle tak mohli hostia opäť znížiť. Dobrú šancu mali hostia aj v 65. minúte, Magda potiahol protiútok po ľavom krídle, jeho strelu však zblokoval Šulek. Magda mohol ešte prihrávať jednému z dvoch spoluhráčov, napokon si vybral strelu. V 68. minúte sa aktívny Ghali mohol dočkať ďalšieho gólu, napokon ho však Šípoš vychytal.

Po faule Šuleka v 75. minúte sa kopal priamy kop z veľkej diaľky. Faško prekonal Šemrinca po tom, čo lopta pred gólmanom skočila a ten si ju následne nešťastne zrazil do brány. Hostí strelený gól a striedania nakopli, viac útočili a prenikali pred pokutové územie súpera. Trenčín sa dostal do zaujímavého útoku v 85. minúte, Comvalius unikol po pravej strane, neprihral však a z uhla napálil do bočnej siete. Nitra sa pokúšala o vyrovnanie, protiútoky Trenčínu nevychádzali. V trojminútovom nadstavenom čase už gól nepadol, pred 129 divákmi Trenčania vyhrali 3:2.

Góly: 11. Ligeon, 22. Ghali, 56. Čataković (z 11 m) - 32. Podhorin, 76. Faško. Rozhodovali: Ziemba – Somoláni, Košecký, ŽK: Mustafič, Kuník - Šulek, 129 divákov

Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Šulek, Kapuadi, Pirinen – El Mahdioui, Zubairu – Roguljić (77. Comvalius), Kadák (87. Corryn), Ghali – Čataković (69. Ikoba) (87. Depetris)

Stijn Vrenen, tréner Trenčína: "Sme skutočne šťastní, že sa nám podarilo zvíťaziť v ligovej súťaži prvýkrát v sezóne. Myslím si, že to bolo zaslúžené víťazstvo, špeciálne za výborný prvý polčas. Hrali sme to, čo sme chceli, využívali sme strany ihriska, často sme strieľali, dali sme dva góly, všetko bolo v poriadku. Hrali sme dobre, aj vstup do druhého polčasu bol v poriadku, podarilo sa nám opäť zvýšiť na rozdiel dvoch gólov. Mali sme pokoj na lopte, v druhom polčase však chlapci poľavili, trošku si to zľahčovali, prihrávky neboli tak sústredené, toto sa nám nesmie stávať. Musíme udržať kontrolu nad zápasom. Keď sa však na to pozriem z celkového pohľadu, tak musím vyjadriť spokojnosť. Vyhrali sme druhý zápas v poradí, vrátane toho pohárového, chceme takto pokračovať."