Druhý pokus. Trenčín opäť kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry

O titul sa spolu s Trenčínom uchádzajú napríklad Trnava, Nitra alebo Žilina. Tie do prípravnej fázy investujú v porovnaní s Trenčínom oveľa viac peňazí.

18. sep 2020 o 8:58 Andrej Luprich

TRENČÍN. Mesto Trenčín opäť kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026.

Radnica sa pri kandidatúre opiera o podporu trenčianskej župy a kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice.

Mestskí poslanci v rámci zmeny rozpočtu na tento rok schválili na prípravu kandidatúry 35-tisíc eur.

Trenčín prvýkrát kandidoval na tento titul v roku 2007 s projektom, ktorý nazvali Via Maxima.

Postavili ho na symbolike ciest a rímskeho odkazu vytesaného do hradnej skaly, spomedzi slovenských miest napokon v roku 2013 tento titul získali Košice.

Primátor očakáva skepsu

Podľa trenčianskeho primátora sa snaha o zisk titulu Európskeho hlavného mesta kultúry môže mnohým ľuďom zdať ako utópia a bláznovstvo.

„Povedia si, že mesto na to nemá, že nie je na to pripravené lebo nemá divadlo, nemá sály. Viem si predstaviť, že je to taká skepsa o tom, že načo sa vôbec do toho púšťame,“ skonštatoval primátor.

To, že Trenčínu veľa chýba, je však podľa neho príležitosť.