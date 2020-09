Trenčín do tretieho kola Slovnaft Cupu

Regionálne derby v Myjave prinieslo dva góly.

17. sep 2020 o 8:24 (spmy)

Myjava – Trenčín 0:2 (0:1)

Obraz hry bol podľa očakávaní. Kopaničiari sa zameriavali na pozornú defenzívu a Trenčania tvorili hru. Favorit po prvý raz vystrelil na bránu v 12. minúte, Koníček bol pozorný a následné druhé zakončenie neprešlo hradbou tiel. S nepríjemnou strelou sa myjavský gólman popasoval v 20. min., pálil Rogujlić. Po kolmej prihrávke mal veľkú príležitosť na otvorenie zápasového skóre Kadák, skvelo zakročil Koníček. O chvíľu neskôr sa už hostia ujali vedenia, keď využili signál pri rohovom kope - 0:1.

Do druhého dejstva vstúpili tímy bez zmeny v zostavách. Prevahu mali naďalej hostia, ale pozorná defenzíva Spartaka ich do šancí nepúšťala. A aj Myjavčania sa čoraz viac snažili pohroziť v ofenzíve. V 66. min. chýbal Kóňovi kúsok, aby sa ocitol v dobrej šanci. O minútu na opačnej strane hracej plochy Ghali mieril tesne vedľa. Presnejší bol Comvalius v 69. min., ale ďalší z úspešných zákrokov si pripísal Koníček. Domáci tím držal tesný výsledok až do 86. min., kedy Ikoba spečatil postup AS - 0:2.

Góly: 30. Libor Koníček (vl. gol), 86. E. Marho Ikoba, R: Ivan Kružliak, 352 divákov

MYJAVA: L. Koníček - S. Flamik, T. Kóňa (70. M. Charizopulos), P. Farkaš, L. Mareš (70. J. Toman), P. Sivák, M. Lopušan, E. Vávra (64. E. Pecha), D. Copko (84. L. Liška), K. Karika (64. Ľ. Ulrich), M. Svatík

TRENČÍN: I. Šemrinec - S. Nkanu Kapuadi, M. Šulek, H. Čataković (74. E. Marho Ikoba), I. Ricky Thurston Comvalius (74. A. Tučný), A. Ghali Ahmad, J. Kadák (84. M. Corryn), A. Roguljić (62. A. Musa Zubairu), R. Ewald Ligeon, A. El Mahdioui, J. Pirinen