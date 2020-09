Po zápase do roboty. Spať na kartónoch? Nehrozí, dušuje sa muž zápasu Mizerák

Tretí postupový mat pre súpera z vyšších súťaží v podaní Melčíc-Lieskového sa v Slovnaft Cupe nekonal. Domáci síce k nemu nemali až tak ďaleko, ale ani blízko.

16. sep 2020 o 20:28 Martin Jurčo

MELČICE-LIESKOVÉ. Policajné autá, hasiči, či opáskovaný sektor pre divákov hostí, ktorých prišlo asi desať. Domáci boli pripravení na všetko.

Dokonca zaznela výzva, že ak domáci strelia gól, tí najvernejší v blízkosti výčapu tento grandiózny moment oslávia decáčikom tvrdého. Bohužiaľ, nestalo sa. Gól do siete brankára Galanty nepadol.

Možno s rukou na srdci povedať, že Melčice-Lieskové podali v tohtoročnej edícií cesty do pohárovej Európy najlepší výkon. A... Nepomohlo.

Hostia začali od podlahy, rozhadzovali lopty na šikovných a pohyblivých krídelníkov. Párkrát ich najlepší piatoligový gólman Martin Kopčan vychytal, no napokon po polhodine hry inkasoval. Tomáš Tvrdý kopol do lopty nekopol tvrdo, ale jemne, a tá zaplachtila až do sita – 0:1. Domáci mali vyrovnanie na kopačke v závere polčasu. Po ideálnom pase do behu naštartoval motory Lukáš Mizerák a vrútil sa do šestnástky.

„Snažil som sa o krížnu strelu. Brankára som napálil do rúk. Z následnej šance sa ku mne šťastena nepriklonila. Loptu som poslal nad bránu,“ opísal moment z absolútneho konca prvej štyridsaťpäťminútovky Lukáš Mizerák.

22-ročný stredopoliar bol z pohľadu domáceho tímu mužom zápasu. V polovici druhého dejstva sa dostal v rohu šestnástky do súboja s protihráčom a ten padol na zem. Hlavný rozhodca sebavedome fúkol do píšťalky, za čo zožal od priaznivcov domáceho tábora kusisko nepublikovateľnej kritiky.

Futbal - FK Melčice - Lieskové - FC Slovan Galanta 0:3 (0:1) Góly: 31. a 80. T. Tvrdý, 69. D. Baša (z 11m), R: Denis Janček, 380 divákov MELČICE-LIESKOVÉ: M. Kopčan - M. Kostić, A. Janigáč, V. Škultéty, M. Beňo, M. Fako, M. Matiaš, P. Paldauf (57. M. Vlček), T. Suchý, L. Mizerák (80. P. Žiška), M. Urban (66. J. Minarech) GALANTA: M. Šálka - D. Baša, P. Eliáš, D. Horník, T. Tvrdý, L. Bencz, M. Hecht (60. F. Rajt), M. Kočiš, Á. Lenárt (80. D. Csóka), T. Ondreák (80. R. Daško), D. Borisek (60. K. Madarász)

„Poviem pravdu, že ani sám neviem, či tá jedenástka mala byť. Bol to veľmi diskutabilný moment. Asistent rozhodcu bol blízko a sám povedal, že situáciu dobre nevidel. Hlavný si bol ale stopercentne istý. Chcel som si loptu zakryť a narazili sme do seba...,“ pokračoval Mizerák.