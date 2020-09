VIII. LIGY: V Hrachovišti delegovaný rozhodca nastúpil za hostí, ďalšia strata Čachtíc

Prehľad výsledkov VIII. líg.

14. sep 2020 o 13:34 Martin Jurčo

VIII. NM

Považany – St. Lehota 6:1 (4:1)

Hodový zápas začali domáci veľmi svižne a už v 3. min P. Tulis otvoril skóre. Hostia sa veľmi dobre bránili tlaku a ojedinele vyrážali do protiútokov. Považanci sa veľmi snažili o strelenie gólu, ale proti bol brankár Hrubík a veľakrát aj konštrukcia brány. Zlom nastal od 34. min, keď Považany za šesť minút strelili tri góly. Všetci po skrumáži a početných dorážkach. Pred odchodom do šatne si slabšiu chvíľku vybrali domáci stopéri a po ich chybe ľahko skóroval Petruš. Na začiatku druhého polčasu strelili hostia gól, ale do nesprávnej brány a bolo už 5:1. Domáci pokračovali v zahadzovaní šancí. Až v 71. min muž zápasu Peter Tulis skompletizoval hetrik. A tak si Považany pred peknou návštevou ľahko poradili so Starou Lehotou. Veľmi dobre zápas zvládla skúsená dvojica Bušo-Jančo.

