VII. LIGY: Veľká Hradná "zabudla" inkasovať góly, Staroturania sa "červenali"

Prehľad výsledkov VII. líg.

14. sep 2020 o 13:28 Martin Jurčo

VII. SEVER A

Skalka – Dubodiel 2:3 (2:1)

Domáci do zápasu nastupovali s cieľom získať body. Hral sa atraktívny futbal, pričom Skalka mala viac z hry a Dubodiel hral na rýchle brejky. Po nedorozumení Horečného a Zdenka Gajdošíka hostia šli do vedenia 0:1. Zmenu skóre zabezpečil po priamom kope Švančárka Gajdošík. Následne po centri Galka Marián Švančárek so šťastím poslal domáci tím do vedenia. V druhom polčase sa hra vyrovnala. Hostia mali o niečo viac z hry. Po krížnom centri vyrovnal na 2:2 Juraj Scheer. O chvíľku na to sa strelou z 15 m presadil Malec. Zápas sa potom už iba dohrával. Stretnutie s prehľadom zvládla dvojica Bušo-Svetkovič. Z domáceho tábora si pochvalu zaslúži za stopercentný výkon Timotej Barinec.

