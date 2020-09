REGIONÁLNY FUTBAL: Nervozita a záplava červených kariet na viacerých ihriskách v regióne

Podrobný prehľad futbalového diania v regióne od 3. po 8. ligy.

13. sep 2020 o 20:28 Martin Jurčo

III. LIGA

Myjava – Galanta 1:0 (1:0)

Myjavčania mali na začiatku územnú prevahu, strelecké pokusy Copka a Flamíka mierili mimo brány. Podobne na opačnej strane zakončoval Kočiš. Otvoriť skóre stretnutia mohol v 18. min. Sivák, v dobrej pozícií hlavičkoval privysoko. V 22. min. bol v pokutovom území faulovaný Ulrich. Ten istý hráč aj zahrával pokutový kop, ale hrdinom okamihu bol hosťujúci brankár Bartal, ktorý vystihol smer a loptu vyrazil. V ďalších minútach to kopaničiari skúšali hlavne centrami z pravej strany, vyložené šance ale neprichádzali. V 33. min. napriahol zo strednej vzdialenosti Flamík, Bartal bol pozorný. Domácemu tímu sa predsa len podarilo v prvom dejstve dostať do vedenia. V nadstavenom čase hlavičkoval presne Sivák - 1:0. V druhom polčase hostia zvýšili agresivitu hry. V 57. min. mieril do priestoru brány Lenárt, Solnička bol pozorný. V 66.min. zatočil loptu veľmi dobre Bencz, myjavský bankár ju zasiahol končekmi prstov. Galanta hrozila aj naďalej, ten istý hráč hlavičkoval v 70. min. O desať minút videlo necelých 300 divákov akciu striedajúcich hráčov. Karika našiel v šestnástke Svatíka, ale zakončenie nesmerovalo do priestoru troch žrdí. V závere si už kopaničiari víťazstvo postrážili a získali do tabuľky dôležité tri body.