Bzinčan navrhol hodinky skrývajúce pozlátenú keltskú mincu i vrtuľu stíhačiek

Dizajnér Miloš Jakubec (31) sa venuje na Slovensku iba málo vídanému povolaniu. Je dizajnérom luxusných pánskych hodiniek. Spolu s Petrom Kožárom rozbehli vlastnú značku Biatec.

13. sep 2020 o 7:32 Martin Šimovec

BZINCE POD JAVORINOU. Hodinky, ktoré si sami navrhujú a kompletizujú, nosia aj niekoľkí prezidenti. A vnútra ich hodiniek sú naozaj netradičné. Ukrývajú v sebe pozlátenú keltskú mincu Biatec, ale aj vrtuľky imitujúce vrtule vojnovej stíhačky Corsair či kameň aventurín.

Ako ste sa dostali k dizajnérstvu pánskych hodiniek?

Ja som najskôr navrhoval 3D modely hodiniek, len tak, pre seba. Tie som potom predstavoval na rôznych portáloch, ktoré ponúkali 3D modely hodiniek. Postupne sa mi začali ozývať ľudia, ktorí chceli nové modely a chceli pripraviť vizualizácie pre svoje hodinky. Napokon som sa spoznal s Petrom Kožárom, s ktorým sme začali pripravovať vlastné modely hodiniek značky Biatec. Prvý návrh pre našu značku hodiniek som urobil pred piatimi rokmi.

Vy ste robili pôvodne návrhy hodiniek aj pre zahraničné značky.

Úplne na začiatku som spolupracoval s Angličanom, ktorý žil dlhodobo v Hong- kongu. Ten mal vlastnú fashion značku. Väčšinou som zo začiatku dizajnoval pre začínajúce firmy, pretože vo svete najznámejšie značky vyrábajúce hodinky ma neoslovili. Tie majú na to vlastné štúdiá. Začínal som teda u menších výrobcov, pre ktorých je jednoduchšie si dať vytvoriť vizualizácie, ako si dať nafotiť hotové produkty.

Zostali ste verný trendu klasických mechanických hodiniek. Do popredia sa však čoraz viac tlačia smart technológie. Bol to ťažký boj pri rozhodovaní, ktorou cestou sa uberať?

Od začiatku sme chceli tvoriť iba mechanické hodinky. Tí, čo majú záľubu v hodinkách, si kúpia iba mechanické hodinky, ich smart technológie v tomto smere neoslovia. Mechanické hodinky pretrvávajú navždy, doslova naveky. Ale teraz spolupracujeme napríklad s jedným štúdiom, ktoré využíva naše ciferníky, ako oni hovoria, watch faces. Využijú náš ciferník aj s ručičkami a dá sa to na smart hodinky. Sú to smart hodinky, ale vyzerajú ako naše.

Bežný človek si myslí, že za roky produkcie hodiniek po celom svete už musí byť každý dizajn objavený. Dá sa niečo prelomové v hodinkách, čo sa týka dizajnu, vôbec vymyslieť?

Dizajnov už bolo vytvorených naozaj strašne veľa. Mnohé sú podobné, mnohé sú navzájom inšpirované. Ja sa snažím hľadať nové netradičné nápady v úplne bežných veciach. Sledujem napríklad veľké ciferníky s rôznymi číslami na strojoch v kotolniach. Zaujímavé ciferníky sa dajú objaviť aj v lietadlách, v autách, v rôznej veľkej technike. Dá sa inšpirovať naozaj úplne nečakane aj na takýchto podnetoch.