VII. LIGY: Hodové body v Omšení nezostali, Stará Turá zabudla prehrávať

Prehľad výsledkov VII. líg.

7. sep 2020 o 14:44 Martin Jurčo

VII. SEVER A

Dubodiel – Bobot 5:2 (3:2)

Domáci mali byť v zápase jasným favoritom a v úvode stretnutia potvrdili, že to s útokom na plný počet bodov myslia vážne. V 14. min ich do vedenia poslal Žáčik a po polhodine pridal druhý gól Dubodiela z bieleho bodu Jakub Scheer. Keď sa o dve minúty pridal aj Michal Scheer, zdalo sa, že domáci si víťazstvo s prehľadom postrážia. Hostia sa však nechceli vzdať a gólmi Kurtulíka a Koreňa znížili na polčasových 3:2. Po prestávke sa čakalo, komu sa podarí streliť ďalší gól. Napokon to boli domáci, keď Repa upravil na 4:2. V samom závere ešte skóre prikrášlil druhým gólom z pokutového kopu Jakub Scheer.

