Kolobežkári v Trenčíne podliehajú kritike

Zdieľané elektrokolobežky sa na jednej strane tešia obľube, na druhej im zlý obraz robia niektorí neprispôsobiví užívatelia porušujúci pravidlá cestnej premávky, čím ohrozujú zdravie iných.

11. sep 2020 o 5:00 Erik Stopka

TRENČÍN. Od konca júla môžu obyvatelia mesta a jeho návštevníci využívať službu zdieľaných elektrických kolobežiek. Približne 130 zelených kolobežiek do trenčianskych ulíc rozmiestnila súkromná spoločnosť.

Ihneď po nasadení do prevádzky sa začali tešiť veľkej obľube, no dodnes časť ich používateľov nepozná, respektíve neakceptuje pravidlá ich vedenia. To na cestách, ale aj chodníkoch zapríčiňuje vznik nebezpečných a neraz aj kolíznych situácií.

Zdieľané kolobežky si tak za krátky čas vytvorili okruh priaznivcov i odporcov.

Druhá skupina kritizuje častú anarchiu ich parkovania, nebezpečnú a rýchlu jazdu, jazdu maloletých, i jazdu viacerých osôb na jednej kolobežke.

Podľa stanoviska polície sa jej príslušníci na jazdu používateľov zdieľaných kolobežiek zameriavajú a v závislosti od závažnosti priestupku môžu udeliť pokutu do výšky niekoľkých stoviek eur.

Najmä deti na nich riskujú

Dobrý sluha, zlý pán. Aj také prirovnanie je možné priradiť kolobežke s prídavným motorčekom v nesprávnych rukách.

„Ako nápad to nie je zlé, no z môjho pohľadu sa zrazu kolobežky zo dňa na deň v meste ocitli, ale nik nemal informácie, ako ich šoférovať a ako sa na nich správať. Zväčša tak skončili v rukách detí a tie sa na nich bláznili,“ hovorí o zelených kolobežkách Marián z Trenčína. Ako vodič zažil neskúsených kolobežkárov aj na cestách.

„Asi nikto z nich si nenaštudoval, ako sa má správať v premávke. Zažil som takých, čo šli chvíľku po chodníku pomedzi ľudí, no za pár metrov prešli znenazdajky na cyklotrasu, a keď bol na nej cyklista, tak si to bez ohľadu na autá šinuli aj stredom cesty. Je to nonsens ohrozujúci zdravie viacerých,“ myslí si oslovený Trenčan.

Lýdii prekáža hlavne arogancia ľudí. „Po zotmení jazdia bez problémov aj neosvetlení, z bočných ulíc vletia na hlavnú cestu.

Pre menej skúsených vodičov s pomalšími reflexmi môže byť problém ich vôbec v premávke akceptovať. Je veľkým šťastím, že doteraz neprišlo k vážnemu úrazu.“

O nulovom pozitívnom prínose zelených kolobežiek pre Trenčín hovorí majiteľ jednej z trenčianskych taxislužieb Peter Mečiar.

„Vozia sa na tom deti, bez ostychu aj dve či tri.