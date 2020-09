Budúcnosť hyperbarickej komory v Trenčíne je ohrozená

Akademický senát univerzity schválil zámer odpredať zariadenie.

31. aug 2020 o 20:50 Andrej Luprich

TRENČÍN. Fungovanie unikátneho liečebno-vedeckého pracoviska, ktoré päť rokov pomáha pacientom v Trenčíne pri cievnych a mozgových príhodách alebo náhlych stratách sluchu, je ohrozené.

Europrojekt končí, a keďže univerzita ako nemedicínsky subjekt nemôže uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou, akademický senát schválil zámer odpredať zariadenie.

Trenčiansku hyperbarickú komoru vybudovala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vďaka europrojektu za asi tri milióny eur, počas svojej činnosti v prenajatých priestoroch fakultnej nemocnice pomohli zdravotníci stovkám pacientov.

Podľa informácií Všeobecnej zdravotnej poisťovne aktuálne na Slovensku funguje len osem hyperbarických komôr.

Najbližšie k Trenčínu sa zariadenie nachádza v Žiline, je však len jednomiestne. V Trenčíne môže naraz absolvovať liečbu 12 ľudí.

Pacienti, ktorí absolvovali liečbu v hyperbarickej komore, si jej účinky pochvaľujú. V uzavretom priestore dýchajú stopercentný medicínsky kyslík pri vyššom tlaku vzduchu.

Zvýši sa tak transportná kapacita kyslíka v krvi, ten navyše zabíja baktérie, prispieva k regenerácii buniek a podporuje tvorbu nových ciev.

Liečba má výborné výsledky

Miroslava Vizičkaničová má syna Jakuba. Ten skončil pred niekoľkými rokmi po vážnom poškodení mozgu v bdelej kóme a bojoval o život. Podľa lekárov už nemal nikdy samostatne fungovať.

„Bol to úplne zdravý chlapec a v 11 rokoch zrazu bum a zostal ako živá mŕtvola. Prijali ho na Kramáre, lekári nevedeli, či to prežije, nedávali mu vôbec nádej, že to jeho telíčko zvládne. Povedali nám, že bude doživotne ležiaci a bude sondovaný,“ hovorí Jakubova mama Miroslava Vizičkaničová.