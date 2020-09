Blížia sa ďalšie búrky, meteorológovia vydali výstrahy

6. sep 2020 o 18:51 tn

TRENČÍN. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu vydali výstrahu prvého stupňa pred búrkami.

Výstraha platí od nedeľe 6. septembra do 20.00 hodiny do pondelka do 8.00 hodiny pre okres Trenčín, Ilava, Púchov, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Považská Bystrica.

"Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 - 45 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné,

ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," informujú na svojom webe meteorológovia.