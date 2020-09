Bukari prestúpil z Trenčína do Gentu

Bukari prišiel do Trenčína v roku 2018.

5. sep 2020 o 18:00 TASR

TRENČÍN. Ghanský futbalista Osman Bukari prestúpil z AS Trenčín do KAA Gent. S účastníkom belgickej najvyššej súťaže podpísal zmluvu na tri roky.

"Ďakujeme Osmanovi za jeho pôsobenie v Trenčíne, špeciálne za jeho prístup. Veríme, že bude rovnako úspešne pokračovať vo svojej kariére. Bude skvelé, keď sa zaradí medzi hráčov, ktorí robia AS Trenčín dobré meno na európskych trávnikoch. Sme presvedčení, že Gent získal do svojich radov posilu," rozlúčil sa s 21-ročným krídelníkom generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

Bukari prišiel do Trenčína v roku 2018. Nastúpil na 52 stretnutí a strelil 12 gólov. Správu priniesla oficiálna stránka Trenčína.