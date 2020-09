Má ponuku od Šatana. Zaspali sme dobu, tvrdí Kopecký a hovorí o manažmente Dukly

Zažil nešťastnú olympiádu vo Vancouveri i striebornú medailu v Helsinkách. Pre Američanov je hokejista iba tovar, tvrdí Tomáš Kopecký (38).

4. sep 2020 o 11:40 Martin Jurčo, Martin Kilian ml.

Naposledy ste odohrali súťažný zápas pred troma rokmi. Kam ste sa vytratili a čo robíte?

Po konci kariéry sa venujem rodine. Čas, ktorý som pre zápasy a tréningy nemohol stráviť s ňou, sa jej teraz snažím vynahradiť. Jeden syn hrá hokej, druhý futbal. O radosť máme postarané.

Posledný zápas som odohral v novembri 2017. Vtedy som si povedal, že sa budem rozhodovať až po novom roku. Nejako mi ale hokej nechýbal, a tak som počkal do novej sezóny. Z jednej sezóny bez hokeja sú napokon tri. Nesťažujem sa.

Aj vás kluby lanárili?

Boli nejaké kontakty. Nerád by som hovoril, aké konkrétne, ale zo slovenskej extraligy to nebol iba Trenčín.

Ako sa vám podarilo prebojovať do NHL?

Cestu do NHL som mal tŕnistú, o to viac som si to potom vážil. Draftoval ma Detroit, vtedy jeden z top tímov s nabitým kádrom – nemal štvrtú päťku, mal štyri prvé... Konkurencia v Amerike je veľmi veľká a nekončí ani vtedy, keď si vybojujete miesto, lebo za vami sú štyria ďalší, ktorí chcú ísť na váš post. Do NHL je veľmi ťažké sa dostať a ešte ťažšie sa udržať.

Stretli ste sa v konkurenčnom boji o NHL s neférovými praktikami?