Trenčianske veľkokapacitné mobilné odberové miesto zriadia pri krytej plavárni

Odberové miesto by malo fungovať od 4. septembra.

3. sep 2020 o 14:44 SITA

TRENČÍN. V poradí druhé veľkokapacitné mobilné odberové miesto pre COVID-19 zriadia v Trenčíne a fungovať by malo od 4. septembra.

Informovala o tom trenčianska radnica na svojej internetovej stránke.



"Veľkokapacitné mobilné odberové miesto sa nachádza pri mestskej krytej plavárni na Mládežníckej ulici. Pozostáva z dvoch odberových kontajnerov a jedného sociálneho kontajnera, ktorý bude slúžiť pre pracovníkov," informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Martina Holecová.

Trenčianska nemocnica zabezpečuje pre odberové miesto personál, mesto Trenčín poskytuje priestor, napojenie na elektrickú energiu a vodu z budovy plavárne.



Trenčianske MOM by malo fungovať od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 16:00. Podľa informácie z trenčianskej radnice by malo denne zabezpečovať 300 odberov.

"Mobilné odberové miesto pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapacitou 100 odberov," dodala trenčianska radnica.