Ako ušetriť na kúrení

Vykurovacia sezóna je predo dvermi. Ak kúrite tuhými palivami, poradíme, čím kúriť, aby ste získali čo najviac tepla, neničili svoj kotol, pec ani komín a zároveň nedymili po celej obci.

1. sep 2020 o 20:01

Briketami sa dá kúriť v každej peci alebo kachliach na tuhé palivo.

Modernou a čoraz populárnejšou alternatívnou uhlia a dreva, teda tuhých palív, sa stávajú drevné brikety. Ich popularita rastie vďaka prednostiam, aké drevo ani uhlie nemajú. „Briketami sa dá kúriť v každej peci, krbe, kachliach alebo kotloch na tuhé palivo, teda všade tam, kde sa ako palivo používalo uhlie, uhoľné brikety alebo drevo. Žeravia ako drevo a majú výhrevnosť porovnateľnú s hnedým uhlím, ibaže kúrenie s nimi je oveľa jednoduchšie a neporovnateľne čistejšie,“ hovorí Ing. Peter Zelina z trenčianskej spoločnosti LES, s.r.o., ktorá brikety a pelety vyrába na modernej linke v obci Drietoma.

Vysoký tlak pri lisovaní a nízka vlhkosť pilín, z ktorých sa brikety vyrábajú, sú zárukou efektívneho kúrenia.

Čo sú drevené brikety?

Brikety sú jednoznačne ekologické palivo, ktoré sa vyrába zlisovaním čistých suchých pilín. „Je veľmi dôležité, aby piliny boli naozaj čisté. To znamená, aby to bola čistú surovina bez rôznych zvyškov po lepidlách, farbách alebo penetračných náteroch, bez pomletých drevotrieskových dosiek a čistá aj z pohľadu pôvodu zdroja. Používame piliny z píl, pričom dbáme o to, aby pôvodná guľatina bola z riadne obhospodarovaných lesov. Preto surovinu na výrobu eko brikiet LES nakupujeme iba na overených pílach a prevádzkach drevárskej prvovýroby, ktoré dodržiavajú ekologický, etický a sociálny štandard,“ vysvetľuje proces výroby výrobca z Trenčína.

Čo zaberie menej miesta ako drevo na kúrenie? Eko brikety na celú zimu!

Lisovaním sa dosiahne vysoká hustota paliva, aké drevené polienko nikdy mať nebude. V jedenej tone brikiet môže byť až 1,35 m3 suchého bukového dreva alebo 2 kubíky suchého smrekového dreva. „Vysoký tlak a teplota pri lisovaní palivo zhutnia a zároveň tým dosahujeme to, že drevná zmes, z ktorej brikety vyrábame, uvoľní zo svojich štruktúr lignín, ktorý jednotlivé drobné čiastočky drevnej hmoty pevne spojí. Tak vzniká palivo, ktoré neobsahuje žiadne chemické ani prídavné látky,“ ozrejmuje lesný inžinier a výrobca.

Eko brikety sa vyrábajú v Drietome z pilín, ktoré ešte čaká čistiace sito a sušiareň.

Prečo sú výhodné?

Všetky druhy brikiet LES majú vysokú výhrevnosť – až 18,5 MJ/kg, kým suché drevo len 14 MJ/kg. Ako je to možné, keď aj brikety sú vlastne drevo? Je to výsledok lisovania drevnej hmoty pod vysokým tlakom a zároveň nízkou vlhkosťou paliva. Kým ideálne vysušené drevo obsahuje 18 – 20 % vody a zvyčajne do pece prikladáme drevo vlhkejšie, lebo aj keď sa sušilo dva roky, stačí, aby bola vonku hmla a vlhkosť do seba opäť nasaje, brikety LES z Drietomy majú maximálnu vlhkosť len 6-9 %.

Brikety horia ako drevo a žhavia ako uhlie.

Správnym kúrením briketami s jasným pôvodom sa dá dosiahnuť ideálne horenie, čo znamená, žo palivo zo seba uvoľní maximum energie a do ovzdušia unikne minimum znečisťujúcich látok . Navyše po zhorení brikiet takmer neostáva popol (podľa normy max 2 % z objemu kuriva). Nie je náhoda, že brikety ako palivo, ktoré šetrí peňaženky aj životné prostredie, odporúča aj Národná agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR finančne prispieva na nové kotle, v ktorých sa dá kúriť eko briketami alebo eko peletami.

7 extra dôvodov, prečo kúriť briketami Ušetríte peniaze, namiesto 4 klietok dreva stačí jedna paleta brikiet. Využite letné zľavy, ktoré platia do konca septembra a ušetríte ešte viac. Porovnanie cien a ďalších vlastností dreva a brikiet nájdete tu. Eko brikety majú vyššiu výhrevnosť ako drevo, ľahko sa s nimi manipuluje a nevzniká pritom žiadny neporiadok. Kúpite – kúrite, bez chystania, pílenia, štiepania, ukladania či sušenia. Jednoducho bez roboty. Kvalitné drevené brikety horia minimálne tak dlho ako drevo, nočné (vyrobené zo stromovej kôry) dokonca žeravia aj 8 hodín, takže v noci netreba vstávať a prikladať. Všetky brikety LES šetria váš kotol aj komín a predlžujú ich životnosť, pretože pri správnom kúrení nedechtujú. Sú super skladné a zaberú aj 4x menej miesta ako drevo. Navyše po nich nezostáva žiaden neporiadok a nestanú sa ani príbytkom pre nežiaduci hmyz. Brikety sa dajú použiť dvakrát. Keďže sú vyrobené z čistej drevnej biomasy a bez chémie, popol z brikiet sa dá využiť napríklad ako výborné minerálne hnojivo, ale má mnoho ďalších využití. Tucet z nich nájdete tu.

Eko brikety LES vám dovezieme až domov.

Na prostredí záleží

„Nielen ako lesnému inžinierovi, ale aj ako otcovi a človeku mi nie je ľahostajný stav životného prostredia. Aj preto som sa rozhodol venovať sa ekologickým palivám. Výrobou brikiet a peliet dávame druhú šancu na život pilinám, ktoré boli voľakedy iba odpadom. Kúrením briketami a peletami dávame šancu na lepší život a zdravie nielen nám, ale aj ďalším generáciám. Spaľovanie brikiet a peliet je šetrné k životnému prostrediu, má veľmi nízke emisie a zanecháva nulovú uhlíkovú stopu,“ konštatuje na záver P. Zelina z LESa.

Samozrejme, pod podmienkou, že brikety alebo pelety „neprecestovali“ pol Európy, kým sa dostali do vašej pece. Ekologicky kúriť a šetriť životné prostredie znamená aj nakupovať lokálne u lokálneho výrobcu, ktorý navyše dáva prácu miestnym ľuďom.