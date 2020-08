VII. LIGY: Drietoma si vyšliapla na Nemšovú, hetrik Braňa Blaška, Biháryho explózia v Hrádku

Prehľad výsledkov VII. líg.

31. aug 2020 o 11:48 Martin Jurčo

VII. SEVER A

Horné Srnie – Dubodiel 6:1 (2:1)

V šlágri kola mali domáci raketový vstup do zápasu, keď po góloch B. Blaška a Fabuša viedli v 10. min už 2:0. Hostia nato odpovedali znížením v 17.min, keď sa krížnou strelou presadil Malec. Od tohto momentu do konca prvého polčasu hostia síce prebrali iniciatívu, no vážnejšiu šancu si nevypracovali. Hneď v úvode druhého polčasu vbehol do šestnástky hostí M. Blaško, nedovolene ho Scheer zastavil a kopala sa penalta, ktorú premenil kanonier B. Blaško 3:1.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme