FOTO: Rekonštrukcia jedálne trenčianskeho gymnázia finišuje

Okrem zateplenia a debarierizácie budovy sa pracovalo aj na odvetraní kuchyne.

1. sep 2020 o 11:59 SITA

TRENČÍN. Rekonštrukcia jedálne Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde sa stravuje takmer tisícka žiakov a učiteľov, by mala byť ukončená do začiatku školského roka.

Ako informovala Sláva Gajdošíková z tlačového oddelenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), okrem zateplenia a debarierizácie budovy sa pracovalo aj na odvetraní kuchyne.

"Podmienky v školskej jedálni nevyhovovali klasickým štandardom, preto sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii vetracieho systému. Obe investičné akcie v hodnote približne 580-tisíc eur hradí TSK z vlastného rozpočtu.

Dodávatelia nás ubezpečili, že odvetrávací systém v kuchyni bude dokončený do 31. augusta a ja pevne verím, že do 1. septembra sa nám podarí zabezpečiť všetko potrebné na to, aby študenti a pedagógovia nemuseli hladovať,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Vstup do zrekonštruovanej jedálne bude po novom možný aj pre imobilných stravníkov, pomôže im plošina na vstupnom schodisku.