Polícia počas uplynulého týždňa zistila alkohol u niekoľkých cyklistov

Policajti Obvodného oddelenia z Trenčína prichytili počas uplynulého týždňa viacerých opitých cyklistov.

29. aug 2020 o 15:51 SITA

TRENČÍN. Policajti Obvodného oddelenia z Trenčína prichytili počas uplynulého týždňa viacerých opitých cyklistov. Policajti namerali niektorým cyklistom do jedného promile alkoholu v dychu, našli sa však aj cyklisti, ktorí nafúkali nad jedno promile. Následne so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur.



„Netreba zabúdať, že pre cyklistov platia rovnaké sankcie za priestupok spáchaný požitím alkoholických nápojov. Okrem prípadov, keď jazdia v zastavanom území obce a po cestičke určenej pre cyklistov a ak množstvo alkoholu pri dychovej skúške neprekročí hodnotu 0,5 promile. Zákaz činnosti viesť motorové vozidlá nemožno uložiť vodičovi nemotorového vozidla,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.



Okrem vodičov motorových vozidiel policajti svoju pozornosť zameriavajú aj na cyklistov, ktorí sú rovnako povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a často bývajú práve oni vinníkmi dopravných nehôd. Policajti sa zameriavajú na to, či cyklisti jazdia po správnej strane vozovky, či používajú svietidlá počas jazdy za zníženej viditeľnosti, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov pred a počas jazdy na bicykli a dodržiavanie povinnosti držania riadidiel počas jazdy. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel oboma rukami – nesmie ani telefonovať počas jazdy na bicykli. Policajti cyklistom uložili za nedodržanie uvedených pravidiel cestnej premávky blokové pokuty.