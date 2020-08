Znova kradol

Muž kradol v Trenčíne opäť.

27. aug 2020

TRENČÍN. Policajt obvodného oddelenia v Trenčíne obvinil 35-ročného muža z Trenčína za prečin krádeže.

Bolo to 26. augusta popoludní v obchodnom dome v Trenčíne. Na predajnej ploche vložil do ruksaka a igelitky potraviny. Prevažne to boli sladkosti. Ich hodnota bola viac než 40 eur.

Pred necelým mesiacom mu uložili pokutu za krádež. Išlo o tovar v hodnote takmer 15 eur v inom obchodnom dome v Trenčíne.

Ak preukážu vinu, hrozí mu dvojročné odňatie slobody.