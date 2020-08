Trenčín proti Slovanu až v pondelok

Zápas 5. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - Slovan Bratislava sa odohrá v pondelok 31. augusta, teda o dva dni neskôr, ako bol pôvodne naplánovaný. Oba kluby sa dohodli na zmene termínu, oznámil web fortunaliga.sk.

26. aug 2020 o 13:19 TASR

Futbalisti AS Trenčín. (Zdroj: Radovan Stoklasa - TASR)

TRENČÍN. Slovan má za sebou náročné obdobie, po peripetiách proti KÍ Klaksvík a kontumačnom vyradení z Ligy majstrov sa na dvakrát vrátila výprava "belasých" z Faerských ostrovoch na Slovensko. Mužstvo Jána Kozáka ml. prakticky netrénovalo, cez víkend sa po návrate opakovaným testom na koronavírus podrobila prvá skupina hráčov, v utorok druhá. Na Faerských ostrovoch bol Slovan v karanténe, trénovať začal až v týchto dňoch. Aj z tohto dôvodu sa Slovan s Trenčínom dohodol na odložení ich vzájomného zápasu 5. kola Fortuna ligy, ktorý bol pôvodne plánovaný v Žiline na najbližšiu sobotu. Nový termín je v pondelok 31. augusta o 19.00 h.

"Oba klubové tábory našli v tomto náročnom období vzájomné pochopenie. Vyšli si v ústrety a dohodli sa na novom termíne, respektíve posune na pondelok. Teší nás, že kluby dokážu v takýchto chvíľach nájsť vzájomnú dohodu. AS Trenčín prejavil pochopenie pre svojho súpera, čo je pozitívna správa," vysvetlil pre fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.

Nový termín má aj zápas ŠKF Sereď – AS Trenčín, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť uplynulý víkend. Duel sa odohrá 22. septembra o 19.00 h na štadióne v Zlatých Moravciach. Zápas sa nemohol hrať pre pozitívne prípady koronavírusu v oboch táboroch. Na novom termíne sa dohodli oba kluby.



Zmeny v programe Fortuna ligy:

5. kolo FL: AS Trenčín - Slovan Bratislava – posun z 29. augusta na 31. augusta o 19.00

4. kolo FL: ŠKF Sereď – AS Trenčín – posun z 22. augusta na 22. septembra o 19.00 h