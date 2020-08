Nebudem ticho akceptovať všetko okolo seba. Takto žiť nechcem, hovorí generálny manažér Myjavy Peter Halabrín

So Spartakom Myjava zažil najvyššiu súťaž i odhlásenie z Fortuna ligy. Generálny manažér klubu z kopaníc Peter Halabrín nám poskytol otvorený rozhovor. Bez servítky, ako je u neho zvykom.

Spartak dvakrát zrušil pripravované oslavy stého výročia. Čo ste mali pre fanúšikov pripravené?

Veľa sprievodných akcií. Mali to byť dôstojné oslavy pre každého. Nielen bývalých hráčov. Športovým vrcholom mal byť duel zostavy, ktorá vybojovala postup do najvyššej súťaže proti Klubu ligových kanonierov.

Všetci sme sklamaní, pretože ľudia na kopaniciach si oslavu zaslúžili. Momentálny stav však bol proti nám.

Spartak Myjava v aktuálnej sezóne patrí medzi ašpirantov na prvé miesto v tretej lige. Aké ciele ste si stanovili?

Nič sme na nich oproti minulému roku nemenili. Hrať futbal, ktorý sa bude divákom páčiť, aby zo štadióna odchádzali spokojní. Ostatné potom príde.

Nič nesilíme. Nevyhlasujeme, že našim jediným cieľom je postup do vyššej súťaže. Nikdy sme na podobných záležitostiach nestavali.

Samozrejme, uvedomujeme si, že mužstvo má kvalitu na to, aby dosahovalo dobré výsledky.

Ladislav Hudec je už dnes trénerskou ikonou Myjavy. S mužstvom zažil viacero postupov. Aký je váš pohľad na neho?

Mám s ním korektný vzťah. O veciach sa bavíme otvorene. Veľa diskutujeme a nie vždy máme rovnaký názor. Plne rešpektujem jeho postavenie a nezasahujem mu do záležitostí trénovania.

Dokáže vytvoriť dobrú partiu. Má inštinkt na to, aby vycítil, čo sa v hráčoch skrýva. O jeho nesporných kvalitách svedčí viacero titulov, ktoré s nami získal.

Okolo futbalu sa pohybujete dlhé roky. Čo je pre vás dôležité, aby ste mali dobrý vnútorný pocit?

Keď na ihrisku vidím, že hráči derú trenky, jazdia naplno, behajú a šmýkajú sa po zadkoch. Potom je jedno, že prehráme 0:5. Nič sa nedeje, pretože je na chlapcoch vidieť veľké chcenie.

Druhou vecou je záujem fanúšikov, ktorých účasť by mala byť odmenou pre aktérov na ihrisku a funkcionárov. Záujem divákov je odmenou za to, že svoju prácu robia dobre.

Bola generácia okolo Černáčka, Kosíka, či Solničku tá, ktorá bola ochotná zodrať na ihrisku trenky?

Určite áno. Bolo veľa vecí, ktoré ovplyvnili vynikajúce obdobie spomínaných hráčov. Základom bola skvelá partia ľudí. Heslo „Sme jeden tím“ v tých časoch bolo realitou.

Spomenuli ste niektoré mená, ale nebolo to o sile jednotlivcov. Futbal je kolektívny šport a bez správnej partie by sme nedosiahli najvyššiu súťaž. My sme veľakrát neboli na ihrisku lepším, ale napriek tomu sme dosiahli fantastické výsledky tým, že hráči dokázali dať do výkonu na ihrisku niečo naviac, čo súper nedokázal.

O futbale sa vo všeobecnosti hovorí, že je čiernou dierou na peniaze. Vy ste do neho investovali veľké množstvo financií. Neľutujete?