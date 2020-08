FOTO: Trenčín zaplavili bzdochy, ľudia žiadajú radnicu o postrek

Drobný hmyz obťažuje ľudí vo viacerých častiach mesta. Pre ľudí nie je nebezpečný, zalietava do bytov najmä z briez a jelší. Podobný problém je aj v iných mestách na Slovensku.

26. aug 2020 o 13:53 Andrej Luprich

TRENČÍN. V Trenčíne sa vo viacerých častiach mesta premnožili bzdochy. Drobný hmyz zaznamenali na Juhu, Sihoti aj Kvetnej, ľudí obťažuje najmä na oknách, balkónoch, pri vchodoch do bytov, lavičkách, ale aj na autách.

Pre ľudí nie je vôbec nebezpečný, zalietava však do bytov najmä z briez a jelší.

Keď sa bzdochy cítia ohrozené, vylučujú zapáchajúci exkrement.

Niektorí Trenčania preto obmedzili vetranie, pretože chrobáky sa tlačia aj cez okenné sieťky.

Podobný problém je aj v iných mestách na Slovensku, v Nitre už proti bzdochám použili chemický postrek.

V Trenčíne sa bojovať proti bzdochám týmto spôsobom nechystajú.

„Je to veľmi nepríjemné, vetrať môžeme jedine zo sieťkou, je ich strašne veľa. Ak by som nechal otvorené, po chvíli ich mám aj dvesto vo vnútri. Našťastie, je to len z jednej strany, tam kde vonku rastú brezy,“ povedal Peter Poruban zo Sihote.