Na Školskej ulici zavádzajú jednosmernú premávku

V rámci zmeny organizácie dopravy bude obmedzený vjazd k základnej škole a budove okresného policajného riaditeľstva.

27. aug 2020 o 6:29 SITA

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Zvýšenie bezpečnosti chodcov a predovšetkým detí navštevujúcich Základnú školu Školská chce bánovská samospráva dosiahnuť zmenou organizácie dopravy v okolí školského areálu.

Ako radnica informovala na svojej internetovej stránke, zo Školskej ulice sa od dnešného dňa stáva jednosmerka.

"Jednosmerná premávka bude zavedená v smere od Hollého ulice po križovatku so Štefánikovou ulicou. V rámci zmeny organizácie dopravy bude obmedzený vjazd k základnej škole a budove okresného policajného riaditeľstva," informovala bánovská radnica.



Nové dopravné značky umožnia vjazd do areálu len zamestnancom oboch spomenutých inštitúcií, mestského úradu a zásobovacím vozidlám. "Upozorňujeme preto rodičov, ktorí vozia deti do školy, aby využili priestor na vykladanie detí predovšetkým na Školskej ulici, prípadne na betónovej ploche na Ulici 5. apríla," doplnila samospráva.