DUBNICA NAD VÁHOM: Samospráva chce upokojiť dopravu pri výjazde z mesta

Dubnická samospráva sa so Slovenskou správou ciest (SSC) dohodla na úpravách organizácie dopravy na ceste I/61, ktorá je hlavným cestným koridorom v meste.

25. aug 2020 o 15:56 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická samospráva sa so Slovenskou správou ciest (SSC) dohodla na úpravách organizácie dopravy na ceste I/61, ktorá je hlavným cestným koridorom v meste. Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, vybudovanie odbočovacieho pruhu, nasvietenie priechodu pre chodcov i úprava autobusových zálivov by mali obmedziť výskyt kolíznych situácií na výjazde z mesta v smere na Ilavu.

Mohlo by vás tiež zaujímať Obnova domu kultúry za takmer jeden a pol milióna eur pokračuje Čítajte

SSC plánuje v dlhodobejšom horizonte v tomto mieste vybudovať svetelnú alebo kruhovú križovatku. Kým sa tak však stane, dubnická samospráva prišla s okamžitými riešeniami v prospech bezpečnosti cestnej premávky. "Stretávajú sa tu autobusy, ktoré využívajú najmä ľudia navštevujúci zdravotné stredisko v tejto časti mesta, peší prechádzajúci cez priechod pre chodcov a viaceré vozidlá vychádzajúce von z mesta, ktoré v snahe odbočiť vľavo blokujú plynulosť premávky. Keďže chceme predísť tragédii, dohodli sme sa so SSC na čiastočnom upokojení dopravy, kým správca komunikácie nevybuduje v tomto mieste plánovanú križovatku," vysvetlil počas pracovného stretnutia so zástupcami SSC a dopravnej polície primátor Peter Wolf.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež Počas celokrajskej dopravnej akcie zistených viac ako sto priestupkov Čítajte

Ešte v tomto roku by mesto v predmetnom úseku chcelo po dohode so správcom komunikácie vyznačiť odbočovací pruh, aby vozidlá neblokovali plynulosť dopravy. "Mesto zároveň nanovo vyznačí priechod pre chodcov, ktorý v záujme zvýšenia bezpečnosti peších nasvieti verejným osvetlením. Zároveň sa upravia zálivy pre autobusy prímestskej autobusovej dopravy s tým, že mesto dá do poriadku aj priľahlé chodníky, ktoré dlhodobo nie sú v dobrom technickom stave," priblížila navrhnuté riešenie Rezáková.