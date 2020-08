Záver augusta bude v Trenčianskych Tepliciach patriť festivalu ART IN PARK

Filmové novinky Havel, Šarlatán, Meky a V sieti, Billy Barman, Ultrazvuk aj divadlá pre deti. To všetko vás čaká už tento víkend na festivale ART IN PARK Trenčianske Teplice.

24. aug 2020 o 21:35

Najnovšie filmy tohto roka premietané v open air kine pod hviezdami, koncert kapely Billy Barman, projekt Ultrazvuk aj divadlá a tvorivý program pre deti. Piaty ročník festivalu ART IN PARK prináša do Trenčianskych Teplíc už tento víkend program, ktorý sa oplatí vidieť.

ART IN PARK v augustovom termíne

Festival ART IN PARK každoročne prináša do Kúpeľného parku Trenčianskych Teplíc filmy, hudbu, divadlo, výtvarné umenie a sprievodný program pre deti aj dospelých. “Napriek tohtoročnej situácii si veľmi vážime, že sme dostali možnosť piaty ročník festivalu zorganizovať. Pre návštevníkov sme pripravili jeden z najlepších festivalových programov a my sa už tešíme, ako si ho spoločne 28.-30. augusta vychutnáme. Festival prebieha v súlade s aktuálnymi nariadeniami. Dodržiavanie potrebných hygienických a bezpečnostných opatrení na festivale je zabezpečené vďaka partnerovi podujatia EVENT SERVICE.”

Filmové premietanie odštartuje dokumentom V sieti. (zdroj: ART IN PARK)

Ocenené filmové novinky

Ku festivalovej atmosfére v Tepliciach vždy patrili najlepšie české a slovenské filmy premietané v open air kine pod hviezdami a v kine Prameň. Zoznam tohtoročných domácich noviniek začína dokumentami V sieti o nástrahách sociálnych sietí a dokumente Meky o legendárnom hudobníkovi Mirovi Žbirkovi. Na open air plátne budú premietané naozaj horúce novinky - hraný celovečerný film Slávka Horáka Havel, mapujúci disidentské obdobie prvého porevolučného československého prezidenta a film Agnieszky Holland Šarlatán o liečiteľovi Jánovi Mikolášekovi, ktorý mal premiéru na tohtoročnom festivale Berlinale.

Okrem nich sa môžete sa tešiť na film Proxima, vybraný aj na festival v Karlových Varoch a ocenený na IFF Toronto, francúzsky film Bedári (cena poroty Cannes, cena európskej akadémie a 4 ocenenia César). Z filmov ocenených tohtoročnými Oscarmi uvidia diváci kórejský film Parazit a bravúrny herecký výkon Renée Zellweger v úlohe jednej z najväčších hollywoodskych legiend všetkých čias Judy. Aktuálnu európsku kinematografiu bude reprezentovať rumunský film nominovaný na Zlatú palmu v Cannes La Gomera a neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie Curie-Sklodowskej v britskom filme Radioactive. Pre najmenších divákov je pripravený slovenský animák Websterovci 2.

Na svoje si prídu fanúšikovia slovenskej hudobnej scény. Okrem iných sa v Trenčianskych Tepliciach predstaví projekt Ultrazvuk. (zdroj: ART IN PARK)

Koncerty, divadlá pre deti aj park market

V trojdňovom festivalovom programe si prídu na svoje aj fanúšikovia slovenskej hudobnej scény. Na návštevníkov čaká koncert kapely Billy Barman, ktorá je rekordérom počte ocenení RadioHead Awards, predstaví sa spoločný projekt dvoch slovenských raperov - Vec a Tono S., pod názvom Ultrazvuk, takisto slovenská kapela so švédskym názvom, anglickými textami a svetovou muzikou Walter Schnitzelson a crydance/postpop trio Luvver. Okrem nich sa na festivale predstavia aj DJs Stanley White a RitchArt. Pre detského diváka sú pripravené divadelné predstavenia Ahoj, pán Sova (Divadlo SpozaVoza) a O kocúrovi a pyšnej hviezde (Divadlo zo šuflíka). Komik Pavol Seriš tento rok prichádza s komediálnou stand-up show Autor. Nebude chýbať víkedový park market, detská kreatívna zóna, Hangár zábavná zóna a inštalácie slovenských výtvarných umelcov pod vedením Milana Stanca.

Piaty ročník festivalu ART IN PARK sa bude konať 28.-30. augusta 2020 v Kúpeľnom parku Trenčianske Teplice. Vstup na program v parku je zdarma. Vstupenky na premietania v kine Prameň je možné zakúpiť si počas festivalu priamo v kine. Kompletný program aj viac informácií nájdete na artinpark.sk a na facebooku.