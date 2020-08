VIII. LIGY: Martin Trebatický oslávil svadbu vysokým víťazstvom, Bzince po prestávke "rozobrali" Lubinu

Prehľad výsledkov VIII. líg.

24. aug 2020 o 11:38 Martin Jurčo

Vo včerajšom zápase za Čachtice nastúpili traja bratia Trebatický. Martin (druhý sprava) v piatok vstúpil do stavu manželského. (Zdroj: PETER STEINECKER)

VIII. NM

Dolné Srnie – Hrachovište 3:0 (0:0)

Úvod stretnutia patril hosťom, keď po rohovom kope brankár hasil na čiare veľkú šancu. Následne taktovku zápasu prebrali domáci. O zmenu skóre sa pokúšali z rôznych pozícií, avšak všetky ich zakončenia v prvom polčase s istotou chytil brankár. Čo domácim nevyšlo v prvom polčase, to sa im podarilo hneď v úvode druhého, keď po krásnej akcii zakončil do prázdnej brány Pevala. Na 2:0 zvyšoval po rýchlo rozohranom priamom kope Mandelík. Posledný gól strelil opäť do prázdnej brány Lukáš Samotný a korunoval tak zaslúžene víťazstvo Dolného Srnia.

