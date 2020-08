Medzi Prievidzou a Trenčínom pribudnú autobusové spoje

Po novom prvý autobus z Prievidze do Trenčína nevyštartuje o 5:35, ale už o hodinu skôr.

24. aug 2020 o 10:20 SITA

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom zmluvných dopravcov posilní autobusové spojenie medzi hornou Nitrou a krajským mestom Trenčín. K už existujúcim štyrom párom spojov, ktoré denne premávajú z Trenčína cez Bánovce nad Bebravou až do Prievidze, pribudnú od 1. septembra ďalšie tri.

Po novom prvý autobus z Prievidze do Trenčína nevyštartuje o 5:35, ale už o hodinu skôr. "Vychádzame v ústrety cestujúcej verejnosti, najmä tým, ktorí z regiónu hornej Nitry dochádzajú za prácou do Trenčína. Modré autobusy budú po novom na trase premávať od skorého rána do ôsmej večer," povedal vedúci odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký.



Podľa aktuálneho grafikonu posledný autobus z Trenčína do Prievidze odchádzal o 16:00, od 1. septembra pribudne spoj s odchodom o 18:45. "Som rád, že TSK schválil náš návrh na posilnenie spojov, ktorý vznikol ako reakcia na podnety od občanov pravidelne cestujúcich za prácou mimo Prievidzu," doplnil generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.