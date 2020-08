V Novom Meste nad Váhom pribudnú mestské nájomné byty. Záujem je veľký

Radnica avizuje, že do roka bude k dispozícii takmer stovka bytov pre mladé rodiny. Záujem však stále výrazne prevyšuje ponuku.

21. aug 2020 o 7:33 Andrej Luprich

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM y V Novom Meste nad Váhom pribudnú ďalšie mestské nájomné byty.

V areáli bývalej kasárne aktuálne prestavujú obytný dom, viac ako 60 bytov plánujú odovzdať na prelome decembra a januára.

V ďalšom roku by chceli dokončiť ďalších vyše 30 bytov. Novomestskej radnici pri výstavbe pomôže viac ako polmiliónová dotácia z ministerstva dopravy a výstavby.

Areál kasární prerábajú od roku 2014, zatiaľ tam vzniklo 116 bytov. Ľudia, ktorí v bytoch bývajú, sú zväčša spokojní.

Jana Kotlebová býva v trojizbovom mestskom nájomnom byte spolu s manželom a dvoma deťmi už päť rokov.

„Bola som vylosovaná, takže sa na mňa usmialo šťastie. Platíme nájom 330 eur plus energie. Keby sme boli v podnájme, tak za dvojizbový byt by sme platili určite okolo 500 eur. Vyhovuje nám to, nad hypotékou ani nerozmýšľame,“ povedala.

Zmluvu podpísali na dva a pol roka, podľa jej slov je tento spôsob bývania výhodný najmä pre mladých, na bývaní okrem ceny oceňuje aj lokalitu.

„Všetko je tu blízko, škola, škôlka, do centra je to blízko. Byty sú dosť veľké a priestranné. Máme podpísanú zmluvu na dva a pol roka, ale je to veľmi individuálne. Pokiaľ budem platiť nájom, tak problém nebude,“ dodala.

Vo väčšom dvojizbovom byte býva aj Helena s 11-ročnou dcérou.