Benefičný festival Punkáči deťom presunuli na budúci rok

20. aug 2020 o 9:05 SITA

TRENČÍN. Trojdňový benefičný festival Punkáči deťom, ktorého jubilejný desiaty ročník sa mal konať budúci týždeň na trenčianskom letisku, sa presúva na budúci rok. V tlačovej správe o tom informovali organizátori festivalu.

Dôvodom zrušenia festivalu je nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne obmedzujúce organizovanie hromadných podujatí, ktoré dnes vstúpilo do platnosti.



Okres Trenčín je jedným zo štyroch rizikových okresov v Trenčianskom kraji, kde od 20. do 31. augusta sprísnili epidemiologické opatrenia.

Medzi zákazmi figuruje aj organizovanie hromadných podujatí v exteriéri nad 500 ľudí a podávanie jedál či nápojov.

"Informácia o novom nariadení nás zasiahla v čase, keď sme mali u dodávateľov naložené prvé kamióny s technikou. Prišlo to z ničoho nič, bez varovania. Na festival to môže mať fatálne následky, keďže už v tomto momente máme náklady niekoľko desiatok tisíc eur," uviedol organizátor festivalu Andrej Siget.



Organizátori festivalu Punkáči deťom prostredníctvom svojej stránky prosia svojich fanúšikov o trpezlivosť a solidaritu. Peniaze za vstupenky bude síce možné vrátiť, ale vyzývajú ich, aby si preniesli permanentky do nasledujúceho ročníka.

"Vďaka tržbám z predaja lístkov budeme môcť zaplatiť už vzniknuté záväzky a zvýšiť tak pravdepodobnosť, že festival prežije a stretneme sa budúci rok na ešte väčšom a lepšom festivale," vyzvali svojich fanúšikov organizátori.



Punkáči deťom je komunitný festival s dlhoročnou tradíciou, tento rok sa mal konať jubilejný desiaty ročník.

Organizátori pre návštevníkov pripravili rozmanitý program, popri koncertoch sa mohli tešiť i na prednášky, stand-up či premietanie filmov.

Hlavnou myšlienkou festivalu je benefícia na podporu deťom v núdzi v podobe výťažku zo vstupného.