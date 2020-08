Kopčan ledva stihol zápas, hrdinom striedajúci Minarech. Čím zahviezdil Žiška?

Melčice-Lieskové žijú svoj pohárový sen. Nováčik piatej ligy vylial zo Slovnaft Cupu ďalšieho regionálneho súpera z vyššej súťaže. Tento raz na ich štíte skončilo Nové Mesto nad Váhom.

19. aug 2020 o 20:53 Martin Jurčo

MELČICE-LIESKOVÉ. Vďaka možnosti hrať Slovnaft Cupu zažívajú pohárové týždne aj mužstvá z nižších súťaží. Hoci ich šanca nakuknúť do Európskej ligy UEFA je mizivá, niektoré z nich to dotiahnu do vysokých kôl. Už do tretieho kola sa prebojovali futbalisti z Melčíc-Lieskového, ktoré v minulej koronavírusom poznačenej sezóne skončili po jesennej časti tretie v VI. lige ObFZ Trenčín.

V úvodnom kole si poradili s Trenčianskymi Stankovcami (2:0) a porazenecká nálada zostala mimo hracej plochy aj proti treťoligistovi z Nového Mesta nad Váhom. Skúsenejší súper bol síce herne i strelecky aktívnejší, no prichádzajú aj zápasy, kedy zarputilosť, nepoddajnosť a futbalové srdce zvíťazia nad hernou prevahou.

V prvom polčase favorit z okresného mesta nevyužil viacero gólových príležitostí, pri ktorých sa vyznamenal gólman Martin Kopčan. Na začiatku druhého dejstva však striedajúci Daniel Rapavý strelil vedúci gól Novomešťanov a zdalo sa, že všetko pôjde podľa očakávaného scenára. Opak bol však pravdou. Domáci v samom závere vyrovnali a v nadstavenom čase strelili víťazný gól.

Zápasové fakty Futbal - FK Melčice - Lieskové - AFC Nové Mesto nad Váhom 2:1 (0:0) Góly: 81. V. Škultéty, 90. J. Minarech - 54. D. Rapavý, R: Marek Baňár, 350 divákov, ŽK: 46. Martin Pupiš, 87. Tomáš Hazda, 90. Juraj Minarech MELČICE-LIESKOVÉ: M. Kopčan - M. Kostić (25. M. Urban), A. Janigáč, V. Škultéty, M. Beňo, J. Marček, M. Vlček (84. P. Žiška), M. Pupiš, P. Paldauf (74. J. Minarech), T. Suchý, L. Mizerák NOVÉ MESTO: L. Druxa (89. J. Bobot) - D. Sekerka (46. D. Rapavý), I. Múdry, P. Šupka (84. F. Buček), M. Jurica, M. Michalička, M. Živčic, E. Zula (69. T. Marček), T. Hazda, M. Pavlovčík, D. Floriš

Šupka: Musia si vstúpiť do svedomia

Po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu zostal ako obarený tréner AFC Libor Fašiang. A nebolo mu veľmi do reči.

„Mali sme veľa šancí, ktoré sme však nevyužili. Súper nás potrestal v poslednej minúte. Toľko príležitostí, ktoré sme si vypracovali, sa musia premieňať. Ak by sme do polčasu viedli o dva góly, bol by to iný zápas...,“ povedal so smútkom v hlase.

Zadné rady Považanu už tradične dirigoval nestarnúci kapitán Pavol Šupka. V 84. minúte však pre svalové zranenie odstúpil a „pohreb“ novomestských nádejí na tretie kolo národného pohára sledoval už len zo striedačky.