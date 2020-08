Vandali zničili umelecké dielo v trenčianskom parku

Drevenú gilotínu bez čepele pritom do Parku M.R. Štefánika nainštalovali v rámci projektu pod názvom „Dočasné skulptúry“ len minulý týždeň.

17. aug 2020 o 14:34 Andrej Luprich

TRENČÍN. Neznámi vandali zničili v trenčianskom parku počas uplynulého víkendu sochársky objekt absolventky Fakulty umění Ostravskej univerzity Viktórie Pochlopeňovej.

Drevenú gilotínu bez čepele, ktorú mladá umelkyňa nazvala SKOK, tam pritom len minulý týždeň nainštalovali v rámci projektu pod názvom „Dočasné skulptúry“.

Projekt má za cieľ vzbudiť záujem verejnosti o súčasné umenie, práve gilotína bola prvým dielom, ktoré v Trenčíne nainštalovali.

Negatívne reakcie očakávali

Pavol Múdry z realizačného tímu hovorí, že po osadení prvého diela si vypočuli viacero reakcií, a to pozitívnych, ale aj negatívnych.

„Bohatá diskusia hneď na začiatku celého projektu bola veľmi prínosná a aj ľudia, ktorí dielo z počiatku vnímali veľmi negatívne, po diskusii s nami uznali, že tolerancia takéhoto umeleckého prejavu im vlastne neprekáža.

Očakávali sme samozrejme aj negatívne reakcie, vedeli sme však, že odbornou diskusiou a zrozumiteľným spôsobom vieme ľudí presvedčiť,“ povedal Múdry.

O to viac organizátorov prekvapilo zničenie umeleckého diela.

„Asi nikto z nás nečakal, že už po prvom týždni bude mať potrebu niekto z verejnosti vyjadriť svoj názor k dielu fyzickým násilím. Áno, projekt síce rozmýšľal aj nad tým, že sa môže takéto niečo stať. Nemysleli sme si však, že sa tak stane v tak krátkom čase a v takom veľkom rozsahu,“ skonštatoval Pavol Múdry.

Slovensko nie je OK

Drevenú gilotínu s názvom SKOK vytvorila čerstvá absolventka Fakulty umění na Ostravskej univerzite, Viktória Pochlopeňová.

Rodáčka z Beluše sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým možnosťou pretvárať rôznorodé predmety do novej podoby.

Základný odkaz sochárskeho objektu s podobou historickej gilotíny vyrobenej z dreva v skutočnej veľkosti by mal vychádzať z jednoduchej slovnej hračky SK OK, teda Slovensko je OK.

Autorka však tento význam obracia do negatívnej polohy a spodobňuje ho vo forme gilotíny bez čepele. Jej skutočný účel sa tak stráca.

„Slovensko vôbec nie je OK. Tá predošlá ani tá súčasná situácia na Slovensku nie je OK, slovenská politika nie je OK, slovenské zdravotníctvo nie je OK, slovenské školstvo nie je OK,“ uviedla autorka Viktória Pochlopeňová pri prezentácii svojho diela.

Jej gilotíne chýba čepeľ.

„A aký má význam gilotína bez čepele? Asi taký, ako to, čo sa snažíme my, obyčajný prostý ľud zmeniť v tomto štáte, ktorý určite nie je OK, aby sa OK možno raz stal,“ uviedla Viktória Pochlopeňová.

Dielo malo pôvodne zostať v parku M.R.Štefánika do konca roka.

Organizátori hovoria: Nevzdáme to

Cieľom projektu „Dočasné skulptúry“, ktorý v auguste spustili v Trenčíne, je vnášať do mesta vyspelé kultivované myšlienky.

Organizátori však podľa jeho slov zistili, že to nebude také jednoduché. „Bude to stáť ešte veľa úsilia, ale nevzdáme to. Budeme sa snažiť, aby sa v meste objavovali podobné umelecké diela. Veríme, že aj v Trenčíne sa môžu diať také zaujímavé projekty ako v Brne, v Linzi, v Berlíne. Aj Trenčín môže byť vyspelý, progresívny, zaujímavý. Stačí len, aby o to mali záujem aj samotní občania,“ hovorí Pavol Múdry.

Podľa neho je verejne známe, že niektoré podoby dnešného umeleckého prejavu, predovšetkým nové médiá, sú z väčšej časti v očiach slovenskej spoločnosti stále neznámym pojmom.

"Ak aj o ne ľudia javia záujem, vo väčšine prípadov sa ide o negatívne názory,” dodal.

Projekt „Dočasné skulptúry“ si tak podľa neho dáva za cieľ presviedčať ľudí o adekvátnosti existencie tohto typu umenia, ako bežnej súčasti našich životov.

Od augusta majú možnosť obyvatelia mesta Trenčín a jeho návštevníci v mesačnom časovom odstupe uvidieť niekoľko zaujímavých diel od známych, ale aj začínajúcich slovenských autorov. Pribudnúť by mali diela Stana Masára, Žovinec Bros a Denisy Lehockej.