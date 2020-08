VII. LIGY: Šláger na severe zvládla Dolná Súča, v Zemianskom Podhradí rozhodca predčasne ukončil zápas

Prehľad výsledkov VII. líg.

17. aug 2020 o 11:40 Martin Jurčo

VII. SEVER A

Horné Srnie – Bobot 7:2 (3:2)

Domáci začali stretnutie veľmi rozpačito, za čo ich hostia dvakrát potrestali. V 9. min sa Jonis preštrikoval až pred Hajného a strelou k žrdi otvoril skóre. O dve minúty domáci urobili veľkú chybu, no Hajný svoj tím podržal. Následne mali hostia výhodu priameho kopu z hranice šestnástky, ktorý Jonis ukážkovo premenil – 0:2. Domáci sa prebrali až v 21. min, keď M. Blaško utešenou strelou z 35 m z priameho kopu znížil na 1:2. V 29. min prišlo vyrovnanie, keď M. Blaško krížnou strelou prekvapil brankára 2:2. V 30. min M. Blaško unikol po krídle, no jeho strela sa odrazila od žrde. V 45. min mali domáci po faule na Galka výhodu pokutového kopu, ktorý M. Blaško premenil a zavŕšil čistý hetrik. Do druhého polčasu domáci nastúpili koncentrovaní a hostí k žiadnej šanci nepustili. Hneď v 46. min B. Blaško ľavačkou zvýšil na 4:2.

