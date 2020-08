Šesť gólov v Žiline body pre Trenčín neznamenalo

Trenčania dvakrát vyrovnali, no body bral súper.

15. aug 2020 o 20:26 TASR

AS Trenčín - MŠK Žilina 2:4 (1:1)



Zápas dvoch tímov, ktoré hrajú domáce zápasy na jednom štadióne, otvorili prvé šance Žilinčana Jakuba Paura. Kým v prvej a druhej bol v ofsajde, v tej tretej - z priameho kopu - vypálil presne k žrdi Bergsenovej brány a otvoril skóre. V 7. minúte tak bolo 0:1. O dve minúty neskôr už mohlo byť 0:2, Myslovič však bombou opečiatkoval brvno domácej brány. Nasledovalo viacero náznakov šancí na oboch stranách. V 22. minúte len centimetre delili priamy kop El Mahdiouiho od toho, aby skončil v šibenici. Na ihrisku to iskrilo, zvýšil sa počet faulov aj žltých kariet. V 28. minúte zakončil výpad z pravej strany Bukari len pozemným pokusom, ktorý Petráš zneškodnil. Len o pár chvíľ neskôr prenikol zo stredu ihriska Bukari a prihral Čatakovićovi, ktorý z hranice šestnásty mieril len tesne vedľa. Vyrovnaná hra sa prelievala zo strany na stranu.

V 41. minúte skúsil strelu z diaľky Trenčan Šulek, Petráša však nezaskočil. O minútu neskôr si ďalší z únikov Bukariho po pravej strane takmer napálil Vallo do vlastnej brány, opečiatkoval však len brvno. Z následného rohového kopu nepochopiteľne trafil loptu rukou Kopas a rozhodca musel písknuť penaltu. V poslednej minúte prvého polčasu si Čataković postavil loptu na biely bod a mieril presne k pravej žrdi 1:1. V nadstavenom čase ešte mohli ísť Trenčania do vedenia po prekvapivej akcii. Ghali sa ocitol zoči-voči Petrášovi, prekonal ho, no z čiary zvládol loptu vykopnúť Minárik.

Druhé dejstvo sa začalo ďalším Bukariho únikom napravo, zakončil ho však strelou mimo. V 51. minúte sa ujala vedenia Žilina. Vallov center spracoval katastrofálne Yem a po zmätkoch pred gólmanom loptu dokopol za Bergsena Iľko. Gól Žilinu nakopol, Trenčín sa snažil hroziť z protiútokov. Žilina mohla ísť do dvojgólového vedenia, Rusnákovo vysunutie však stroskotalo na obrane domácich, aj na zlej komunikácii Žilinčanov. V 63. minúte sa už-už mohli tešiť opäť Žilinčania, Kurminowski si výborne nabehol na center z pravej strany, jeho hlavičku však zvládol skrotiť Bergsen. V 68. minúte sa z gólu po štandartke tešil Trenčín, padol však z ofsajdu. V 72. minúte Trenčín pohrozil po rohu, k strele sa dostal aktívny Bukari, znova však mieril vedľa. Čo nevyšlo predtým, vyšlo o pár minút neskôr. V 74. minúte šikovnú akciu zľava a center Kadáka zakončil Bukari do poodkrytej brány a bolo vyrovnané. V 76. minúte neustrážila obrana Kurminowského, ktorý však v súboji s Bergsenom nebol úspešný a gólman Trenčína jeho pokus vyrazil. V 85. minúte sa dostali Žilinčania do výraznejšieho tlaku, Kiwiorov center si Kaprálik stihol pristaviť a z bezprostrednej blízkosti bombou prekonal Bergsena - 2:3.

Pokus o vyrovnanie na seba nenechal dlho čakať, v 87. minúte to Bukari opäť skúsil z pravej strany a dobrou strelou vyprášil Petrášove rukavice. O minútu neskôr to horelo na druhej strane, akciu po pravej strane potiahol Kaprálik, na jeho strieľanú prihrávku pred prázdnou bránou však nestačili hostia zareagovať. V nadstavenom čase mali Žilinčania výhodu penalty, Rusnákovi pomohol na zem Yem a k pokutovému kopu sa postavil Bičachčjan. Na jeho strelu nemal brankár nárok a tak to už bolo 2:4. Do konca zápasu sa pred 1210 divákmi už nič nestalo a tak videli diváci pod Dubňom šesť gólov.

Góly: 45. Čataković (z 11 m), 74. Bukari - 7. Paur, 51. Iľko, 85. Kaprálik, 90.+ Bičachčjan (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický – Straka, Jekkel, ŽK: Ghali - Minárik, Kopas, Javorček, 1210 divákov.

Trenčín: Bergsen – Yem, Šulek (81. Križan), Kapuadi, Pirinen – El Mahdioui, Corryn (65. Zubairu) – Bukari, Kadák, Ghali – Čataković (65. Ikoba)

Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Javorček (78. Kiwior)– Bernát (75. Bičachčjan), Gono, Myslovič – Iľko (59. Rusnák), Paur (59. Kurminowski), Ďuriš (75. Kaprálik)