LEONI ako transparentná firma považuje za dôležité informovať o aktuálnej situácii v odštepnom závode v Trenčíne.

17. aug 2020 o 0:00

Vyjadrenie k situácii ohľadom COVID-19 v LEONI Trenčín

LEONI ako transparentná firma považuje za dôležité informovať o aktuálnej situácii v odštepnom závode v Trenčíne.

Nižšie uvádzame všetky dôležité informácie o priebehu krízového stavu v našom závode:

• Do dnešného dňa bolo otestovaných 412 osôb z toho 80 testov bolo opätovných.

• Z toho bolo pozitívnych 22 prípadov.

• Všetky opakované testy boli negatívne.

• Ďalšie opakované testovanie sa bude konať 17.8.2020

• Zavádzame kontinuálne testovanie ako preventívne opatrenie pre zamedzenie príchodu potenciálne infikovaných pracovníkov na COVID – 19 do zamestnania po dovolenke alebo po dlhšej neprítomnosti, nakoľko opatrenia platné v SR nezaručujú dostatočnú ochranu pred týmto ochorením, keďže pracovníci môžu vo svojom voľnom čase bez obmedzení cestovať a stretávať sa na rôznych verejných hromadných akciách a rodinných udalostiach.

• Ako ohnisko nákazy sme identifikovali konkrétnu pracovnú skupinu na jednom z našich oddelení.

• Na konkrétnom oddelení boli okamžite vykonané všetky potrebné kroky pre obnovenie výroby a zabezpečenie bezpečných podmienok pre prácu (dezinfekcia, karanténne opatrenia pre osoby, ktoré mohli prísť do styku s nakazenými osobami). Oddelenie momentálne funguje v obmedzenom režime, počas ktorého nám pomáhajú ostatné oddelenia v udržaní chodu výroby, ale pracujeme na jeho úplnom sprevádzkovaní.

• Všetky bezpečnostné preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid 19, ktoré sme zaviedli od začiatku pandémie ako aj sprísnené opatrenia po zistení nákazy v našej firme, nám ukázali, že boli účinné a zabránili oveľa väčšiemu rozšíreniu tohto ochorenia u nás.

• Podľa potvrdenia RÚVZ Trenčín zo dňa 13.8.2020, zamestnancom, ktorí mohli prísť do kontaktu s pozitívne testovanými osobami najneskôr do 31.07.2020, a ktorí boli opakovane testovaní dňa 12.08.2020 s negatívnym výsledkom, sa ukončuje karanténa dňom 13.8.2020. Ide o 106 pracovníkov. Ďalším pracovníkom sa skončí karanténa podľa pokynov RÚVZ Trenčín v nasledovných dňoch.

• Výrobu v plnom rozsahu predpokladáme od 19.8.2020

• Aj napriek obrovským ťažkostiam v zabezpečovaní dodávok pre našich zákazníkov VW, Daimler a MAN, nedošlo u nich k zastaveniu, alebo obmedzeniu výroby. Je to zásluha nadľudských výkonov našich pracovníkov, ktorí boli mimo karantény, a tiež výborná spolupráca s našimi zákazníkmi.

Vykonané opatrenia

Postupujeme pod dohľadom RÚVZ TN, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu všetkých našich zamestnancov, aj externých osôb, a splnili sme všetky nariadenia RÚVZ Trenčín.

Od 6.8.2020 bola závodná jedáleň, bufet aj šatne uzavreté. Po vykonaní dezinfekčných opatrení, tieto znovu otvárame od 17.8.2020 v pôvodnom prevádzkovom režime za sprísnených hygienických opatrení.

Všetci rizikoví zamestnanci, ktorí neukončili karanténu, sú izolovaní a pod pravidelným dohľadom RÚVZ TN.

V celom závode sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia (R-O-R : dezinfekcia rúk - dodržiavanie rozostupov - povinné nosenie rúšok) aj meranie telesnej teploty pri vstupe do závodu.

Všetky priestory, pracoviská a výrobné zariadenia sú neustále dezinfikované polymérovou dezinfekciou, ktorá kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou.

Táto dezinfekcia pôsobí ako prevencia a vytvára na povrchoch ochranný biocídny film. Ten následne eliminuje aj sekundárnu a ďalšiu kontamináciu. Takto sú povrchy chránené dlhodobo a riziko nákazy klesá.

Autobusy, ktoré vozia zamestnancov do firmy, sú po každej jazde dezinfikované priamo v areáli LEONI.

V autobusoch platia prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk) a je zavedený zasadací poriadok, aby boli dodržané potrebné rozostupy.

Ing. Miroslav Šulek

Vedúci odštepného závodu