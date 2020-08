Trenčín nepremenil šance, bod v závere zachraňoval Čatakovič

AS Trenčín nezvíťazil ani v zápase druhého kola Fortuna ligy.

13. aug 2020 o 7:08 TASR

AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:0)

Góly: 88. Čatakovič – 62. Balaj. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Straka, ŽK: Križan, Corryn, El Mahdioui, Depetris, Bukari - Moško, Ďubek, Chren, Menich, Balaj, Čögley, 176 divákov

TRENČÍN: Bergsen – Yem, Križan, Šulek, Pirinen – Roguljić (46. Kadák) (C), El Mahdioui, Corryn (70. Depetris) – Azango (63. Bukari), Ikoba (63. Čatakovič), Ghali

ZL. MORAVCE: Chovan – Čögley, Menich, Moško, Chren – Duga, Grozdanovski – Hrnčár, Ďubek (C), Kovaľ (90.+ Mihálik) – Balaj(90.+ Tkáč)

Duel dvoch tímov, ktoré v prvom kole remizovali zhodne 2:2, hostil žilinský štadión. Prvú výraznejšiu šancu mali Trenčania v 5. minúte. Priamy kop El Mahdiouioho Chovan vyrazil, s Ikobovou dorážkou si tiež poradil. V permanencii bol Chovan aj o 10 minút neskôr. Roguljićovo vysunutie spracoval Ikooba, gólman nohou vyrazil, Ghaliho dorážke chýbala razancia a presnosť. O minútu neskôr horela obrana Trenčína. Kovaľovu strieľanú prihrávku Hrnčár pred prázdnou bránou netrafil, následne lopta skákala v pätke, aby sa k nej opäť dostal Kovaľ, jeho pokus však skončil na pravej tyči. V 24. minúte bol Trenčín blízko ku gólu, Yem lobom vysunul Ikobu, ten v tesnej blízkosti zakončil priamo do Chovana. Len o pár sekúnd neskôr bol Chovan v permnanencii opäť, keď vybiehal pred Ikobom, ktorého vysunul Corryn. V 32. minúte sa pripomenul Roguljić, strelou z diaľky natiahol gólmana Zlatých Moraviec. Po jednom z rohových kopov sa pred bránou dostal k padajúcej lopte Hrnčár, z tesnej blízkosti však napálil len do Bergsena. V nadstavenom čase 1. dejstva sa ešte odhodlal k sólu Roguljjić a napriek fauu Moška sa dostal do pokutového územia hostí. Jeho akciu zakončoval Ikoba, avšak nepresne.

Úvod druhého polčasu znamenal aktivitu Trenčína. Najprv Ikoba zoči-voči Chovanovi zlyhal a o minútu neskôr striedajúci Kadák ľavačkou prekopol bránu Moraviec. Skóre sa menilo prvýkrát v 62. minúte, po rohovom kope sa hlavou presadil Balaj a posunul hostí do vedenia. V 68. minúte na Bukariho rýchly šprint z pravej strany nestihla obrana odpovedať včas, prihrávku takmer z bránkovej čiary Ghali na vyrovnávajúci gól nezužitkoval. Dobrý pokus o moment neskôr predviedol Kadák, delovka z úctyhodnej vzdialenosti skončila opäť tesne vedľa. Rovnako vedľa skončil aj pokus El Mahdiouiho, na ktorý si ešte stihol siahnuť Chovan a vyraziť ho na roh. V 83. minúte to horelo v šestnástke Trenčína, lopta od hostí prepadla až pred Bergsena, v poslednej chvíli ju vykopával Corryn. Trenčania sa dostávali aspoň k rohom, po jednom z nich sa k centru dostal Čataković, ktorý poslal loptu na Bukariho hlavu, ten namieril len tesne vedľa. Tlak domácich pokračoval, Čatkovičova technická strela k žrdi spoza šestnástky skončila v Chovanových rukaviciach. K vyrovnaniu napokon prišlo. V 88. minúte zakončil únik po ľavej strane Čataković a bombou pod brvno prepálil gólmana. Po chvíli mohli strhnúť Trenčania vedenie na svoju stranu, Bukariho ďalší únik zľava nezakončil Ghali presne. Následná potyčka v pokutovom území Zlatých Moraviec skončila kartovými napomenutiami. Pred 196 divákmi sa už skóre nemenilo, Trenčín sa rozišiel so Zlatými Moravcami po výsledku 1:1.

Stijn Vreven, tréner Trenčína: "Všetci sme to videli, zaslúžili sme si vyhrať. Sme sklamaní, mali sme mnoho šancí, boli sme dominantní. Jediné, za čo môžem viniť mojich hráčov, je nepremieňanie šancí. Cez polčas som ich varoval, že môže prísť jedna štandardná situácia, po ktorej príde gól. To sú tie nebezpečné momenty. V Ružomberku sme bod získali, dnes sme dva stratili. Videli ste zmenu v hre tímu, bola tam energia, vypracovali sme si šance. Ak predvediete takúto hru, treba získať tri body. Musíme pokračovať a ďalej pracovať a verím, že víťazstvá prídu."