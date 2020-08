Pomocou vlastného detektora hľadá vo vesmíre skrutky a matice

Roberta Bimbová napísala diplomovku, ktorú jej viacerí slovenskí politici môžu závidieť.

16. aug 2020 o 6:54 Martin Šimovec

V čase, keď sa záverečné práce odpisujú, Roberta Bimbová vo svojej diplomovej práci popísala vlastný prevratný technický objav. Študentka Českého vysokého učení technického v Prahe vyvinula detektor, ktorý odhaľuje kozmické smeti.

Okolo našej planéty lietajú milióny kovových skrutiek, matíc, rôznych spojov i plechov z rozpadnutých družíc a satelitov, ktoré ohrozujú nové družice i kozmické rakety s ľudskou posádkou.

Nám sa so študentkou Fakulty jadrovej a fyzikálne inžinierskej ČVUT podarilo stretnúť a dozvedieť viac o nebezpečných objektoch, ktoré vesmírom letia rýchlosťou 28 000 kilometrov za hodinu. A, samozrejme, o jej detektore.

Dievča, ktoré výrazne zdokonalilo a vytvorilo detektor na kozmické smeti.

Nezvyčajná kombinácia. Ťahalo vás to vždy k astronómii alebo k elektrotechnike?

Už na gymnáziu ma najviac bavila matematika a fyzika, pretože som tam mala skvelých pedagógov. Vedeli tieto ťažké predmety podať takým spôsobom, že ma zaujali. Chcela som to skúsiť aj ja. Čas sa výrazne posunul a ja práve končím vysokoškolské štúdium. Diplomovú prácu s detektorom na kozmické smeti mám už hotovú. Ale pre koronakrízu nám presunuli štátne záverečné skúšky až na september. Na Českom vysokom učení technickom v Prahe som študovala laserovú techniku a elektroniku. Keby nebola táto situácia s vírusom, už by som bola čerstvou absolventkou.

Vo vesmíre lietajú milióny kusov nebezpečných smetí, ktoré sú pozostatkom práce ľudí. Milión objektov má rozmer od jedného do desiatich centimetrov. Smetí s veľkosťou do jedného centimetra je až vyše sto miliónov.

Väčšina objektov je z kovu. Vo vesmíre lieta spojovací materiál, predovšetkým skrutky a matice, ale aj plechy a rôzne úlomky družíc, satelitov i rakiet. Obiehajú okolo Zeme rýchlosťou 28 000 kilometrov za hodinu a sú nebezpečné.