Poruchový semafor na výjazde z Dubnice nad Váhom čaká rekonštrukcia

Signalizačné zariadenie na jedinej svetelnej križovatke v Dubnici nad Váhom prejde čoskoro rekonštrukciou.

11. aug 2020 o 11:38 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Signalizačné zariadenie na jedinej svetelnej križovatke v Dubnici nad Váhom prejde čoskoro rekonštrukciou. Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, semafor je po šestnástich rokoch v zlom technickom stave a samospráva pred jeho čiastkovou opravou dá prednosť komplexnej rekonštrukcii.

Svetelná signalizácia je umiestnená v dôležitom dopravnom uzle na výjazde z mesta pri obchodnej zóne. Podľa Dany Mutalovej z Mestského úradu v Dubnici nad Váhom začal semafor preukazovať svoj zlý technický stav už dávnejšie. "Ukázalo sa, že ide o poruchu na základnej programovej doske. Semafor nám vypadával aj v minulosti, za posledný mesiac sa situácia ešte zhoršila. Semafor pravidelne kontrolujeme a robíme všetko pre to, aby sme ho udržali v prevádzke," skonštatovala Mutalová.



Radnica si k riešeniu situácie prizvala aj odborných pracovníkov z dopravného inšpektorátu a technických odborných pracovníkov, s ktorými dôkladne prebrala dve možnosti riešenia. "Čiastkovú opravu semaforu sme v tomto prípade vyhodnotili ako neefektívnu a nehospodárnu možnosť, keďže by nebola dlhodobým riešením a mestskú pokladnicu by v porovnaní s komplexnou rekonštrukciou stála nezanedbateľnú sumu. Rozhodli sme sa preto pre komplexnú rekonštrukciu semaforu s využitím moderných smart technológií," priblížila rozhodnutie radnice Mutalová a dodala, že situáciou sa aktívne zaoberajú, no vypracovanie projektu i ďalšie zákonné postupy si vyžadujú dlhší čas.