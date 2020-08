FOTO: Železnú pannu na Čachtickom hrade poškodili, škody sú veľké

Repliku stredovekého mučiaceho nástroja poškodili v sobotu, exponát bol na hradnej zrúcaniny len jeden rok. Hrad teraz hľadá svedkov udalosti, i pomoc od dobrovoľníkov.

10. aug 2020 o 19:54 Erik Stopka

ČACHTICE. Hradné zrúcaniny na Považí hlásia vynikajúcu letnú turistickú sezónu. S väčším počtom návštevníkov však prichádzajú neraz i problémy a nedisciplinovanosť. Doslova hulvátsky čin sa uplynulý víkend stal na Čachtickom hrade, kde nateraz neznámi páchatelia rozbili železnú pannu, repliku stredovekého mučiaceho nástroja.

Páchatelia udalosť nenahlásili a z hradu odišli. Správcovia pamiatky teraz hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by im pomohli s jej opravou.

Hľadajú najmä pomoc od rezbárov

Približne 2,5 metrov vysoký exponát stál až do soboty na podstavci v jednej z mála prekrytých miestností na hrade. Okolo obeda sa však zrútil k zemi. „Prišlo nám hlásenie, že niekto rozbil železnú pannu. Ako sa to presne stalo nevieme, údajne sa ale išla k nej odfotiť nejaká rodina,“ povedala kastelánka hradu Katarína Orthová. K pádu došlo pravdepodobne tak, že osoba, či osoby otvorili na panne dvere, čím sa mohol stovky kilogramov vážiaci exponát dostať do pohybu, rozkývať a zrútiť.

„Železná panna je otváracia a vo vnútri má ostne. Čudujem sa, že ľudí, ktorí toto spôsobili, neprivalila, za čo môžeme byť radi.