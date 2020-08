Tipy na voľné chvíle (33. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Podolí, Zlatovciach, Beckove, Čachticiach, Lednici a v Uhrovci?

11. aug 2020 o 5:45 Erik Stopka

PRED PODUJATÍM SI VO VLASTNOM ZÁUJME OVERTE JEHO KONANIE A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

TRENČÍN

Oflajn 11

11. 8. – 19.30 – 21.00 – Coffee Sheep. Jedenáste vydanie mestského kvízu o Trenčíne bude výnimočné. Uskutoční sa na parkovisku pod terasou kaviarne Coffee Sheep, môžete sa tešiť na omnoho viac hudby ako zvyčajne.

Perieme: ekologicky a bez chémie

12. 8. – 17.00 – Obchodík bez obalu. Prednáška chemičky Kataríny Hrivňákovej o ekologickom a netoxickom praní.

Burza starožitností a gazdovské trhy

15. 8. – Expo Center. Burza starožitností, zberateľských predmetov a zaujímavostí ako aj Gazdovské trhy sa budú konať na výstavisku Expo Center v Trenčíne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trianonská mierová zmluva 1920 a Slovensko

22. 7. – 14. 8. – Posádkový klub. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pripravil výstavu.

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodujúce okamihy

do 29. 8. – Galéria. Projekt vychádza z autorkiných fotografií, ktoré budú premietané súčasne na troch dia-projektoroch.

Prečítajte si aj FOTO: Stromom roka 2020 môže byť aj platan z Trenčianskych Teplíc Čítajte

Botanika

6. 8. – 30. 8. – Nová Vlna, Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina. Občianske združenie Nová Vlna pozýva na otvorenie výstavy Botanika slovenskej výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej. Je výraznou umelkyňou strednej generácie slovenských maliarov. Jej netradičná tvorba odkazuje na techniku kresby, jej veľkoformátové práce ponúkajú nové možnosti, ako sa v dnešnej digitálnej dobe vysporiadať s klasickým maľovaným obrazom. Jedinečný zážitok z jej diel nie je možné pocítiť z digitálnej reprodukcie, ale len z tradičného pohľadu zoči-voči výtvarnému dielu.

Dvadsať rokov darujeme

1. 7. – 31. 8. – Artkino Metro. Výstava Dvadsať rokov darujeme je odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia Trenčianskej nadácie a prevedie vás množstvom komunitných projektov, za ktorými sa skrýva ľudský um, nadšenie, obrovské množstvo práce a jeden malý grant od Trenčianskej nadácie.

Strašidlá v podzemí hradu

do 6. 9. Výstava je ľahko strašidelná a súčasne zábavná a poučná.

Sympózium súčasného šperku

do 13. 9. – Galéria. Výstava prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 1990 po súčasnosť.

Z rozprávky do rozprávky

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Na výstave Z rozprávky do rozprávky budú môcť návštevníci vidieť takmer 100 divadelných bábok, v umeleckom žargóne povedané drevených hercov, a originálnu scénu jednej z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Skryté príbehy z múzea

do 15. 9. – Trenčiansky hrad. Výstava sleduje osudy niekoľkých zaujímavých zbierkových predmetov a dokumentuje cestu, akou sa do múzea predmety dostávajú.

TRENČ. TEPLICE

Ozvena

10. 8. – 19.00 – Kúpeľné námestie. Spevácky zbor slovenských učiteliek.

Hluk

16. 8. – 11.00 – Ul. T. G. Masaryka. Hudobná skupina zo Suchodolia.

NOVÉ MESTO N/V

Kamarádi

16. 8. – 17.00 – Park J. M. Hurbana. Dychová hudba.

Prečítajte si aj V Kráľovstve vizitiek žije 110-tisíc obyvateľov Čítajte

DUBNICA N/ VÁHOM

Ilešháziovské panské hody

15. 8. -10.00 – Dubnický kaštieľ. Čaká vás bohatý program so šermiarmi, divadelníkmi, tanečníkmi, hudobníkmi, kaukliarmi, sokoliarmi, lukostrelcami, remeselníkmi a tiež nezabudnuteľný Rytiersky turnaj Gastona de Camarque a Rytiersky turnaj Normani, ktorí sa predstavia s novým veselým príbehom.

BÁNOVCE N/B

Festival Villa Ben

15. 8. – 10.00 – 22.00 – Mestský park. Zámerom festivalu Villa Ben je priblížiť históriu mesta a okolia, príjemne sa zabaviť a vychutnať atmosféru stredoveku. Účinkovať prídu členovia šermiarskych skupín a remeselníci. Festivalom bude sprevádzať dobová muzika a množstvo sprievodných atrakcií.

PODOLIE

Noc hradov a zrúcanín

15. 8. – 20.00 – 22.00 – Park miniatúr Podolie. Len raz v roku sa modely v Parku miniatúr krásne rozsvietia. Čakajú vás komentované prehliadky so sprievodcom, legendy, povesti a prekvapenie vrámci programu.

ZLATOVCE

Koncert BORŠIČANKA a TEXTILANKA

16. 8. – 17.00 – Park Zlatovce. Koncert dychovej hudby.

BECKOV

Erbovné beštie

26. 5. – 8. 9. – Hrad Beckov. Tešiť sa môžete na slávneho draka Blundusa pri hradnej studni. Pripravená je výstava s názvom „Erbovné beštie“, kde sa môžete stretnúť s Blundusovým dračím kamarátom, kentaurom, baziliškom, ale aj s morskou pannou alebo bájnym okrídleným koňom Pegasom.

Duša dreva

15. – 16. 8. – Hrad Beckov. Prezentácia drevenej stavebnice Walachia, tvorivé dielničky, ukážky rezbárskej práce a mnoho iného.

ČACHTICE

Pozorovanie perzeíd

15. 8. – Čachtický hrad.

LEDNICA

Noc hradov a zrúcanín

15. 8. – Hrad Lednica. Od 10.00 do 17.00 Hravý hradný deň – hry pre deti na hrade a nádvorí. Od 18.30 – Noc hradov a zrúcanín, večerná prehliadka hradu, derešovanie, sokoliari. O 21.00 hod. ohňová show.

UHROVEC

Letný dobrovoľnícky tábor

14. – 23. 8. – Hrad Uhrovec. Tábor je pre všetkých ľudí nad 18 rokov, ktorí by radi priložili ruku k dielu a zažili desať dobrodružných dní priamo na zrúcanine hradu Uhrovec. Kontakt: lena.dolezalova@gmail.com.