Mestský úrad po dvoch týždňoch otvorili, práce na budovaní klientskeho centra pokračujú

11. aug 2020 o 5:20 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Mestský úrad v Dubnici nad Váhom po dvoch týždňoch otvorili pre verejnosť. Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, pre stavebné úpravy na prízemí úrad funguje v obmedzenom režime. Už o niekoľko týždňov bude verejnosti k dispozícii nové klientske centrum.

Primárnym dôvodom dvojtýždňového zatvorenia mestského úradu bolo hromadné čerpanie dovoleniek zamestnancami, toto obdobie však v Dubnici nad Váhom využili aj na začiatok budovania klientskeho centra. Jeho súčasťou bude nová zasadacia miestnosť v čiastočne presklenom vyhotovení, čo by malo zvýšiť transparentnosť a možnosť kontrolovať rokovania občanmi.



"Práce už značne pokročili, verím, že hrubá stavba bude ukončená v najbližších týždňoch a my budeme môcť začať pracovať na interiéri nového klientskeho centra. Budova úradu bola postavená v 50-tych, respektíve 60. rokoch minulého storočia, takže sme pristúpili aj ku komplexnej výmene elektrických rozvodov i niektorých podláh na vyšších poschodiach," informoval dubnický primátor Peter Wolf pri obhliadke stavby začiatkom minulého týždňa.



"Všetky úradné záležitosti budú štandardne vybavované v sídle mestského úradu, s výnimkou tých ekonomických. Pokladňa, učtáreň i celé ekonomické oddelenie sa dočasne presunie do budovy domu kultúry na 2. poschodie. Súvisiacu agendu bude preto potrebné vybavovať v dome kultúry," upozornila hovorkyňa mesta.