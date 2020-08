V Trenčianskom kraji rezort školstva finančne podporí 24 letných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) projekty letných škôl v 24 školách celkovou sumou 32.500 eur.

12. aug 2020 o 5:40 TASR

TRENČÍN. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) projekty letných škôl v 24 školách celkovou sumou 32.500 eur. Informoval o tom rezort školstva na svojej webovej stránke.

Cieľom letných škôl je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. Podporené školy budú realizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19.225 hodín pre 8553 detí. Najviac letných škôl bude v Prešovskom samosprávnom kraji (43), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (12).

Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta, vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie podľa ministerstva bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Na projekty letných škôl rozdelilo ministerstvo 375.800 eur. Nevyužité peniaze z tohto zámeru plánuje rezort nasmerovať do regionálneho školstva.