45 rokov po tragédii sa pretekár Jiří Bursa dočkal dôstojného pamätníka

Presne pred 45 rokmi zahynul na Podjavorinskom motocyklovom okruhu český pretekár Jiří Bursa (33).

9. aug 2020 o 6:51 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Miesto tragédie v zákrute pri mlyne pripomínal dodnes iba malý pomník, ktorý po rokoch zarástol trávou a náletovými drevinami. Takmer nik už o ňom ani netušil, že tam stojí.

Vďaka motocyklovému nadšencovi Marošovi Slovákovi z Nového Mesta nad Váhom a pretekárovmu synovi Michalovi Bursovi bol v júli v mieste neďaleko niekdajšieho štartu pretekov odhalený dôstojný pamätník známemu jazdcovi.

Bursa vrazil do betónového stĺpika v priekope.

Starší diváci si na tragédiu 33-ročného talentovaného jazdca Jiřího Bursu počas pretekov, ktoré v priamom prenose 6. júla 1975 vysielala vtedy aj Československá televízia, dodnes spomínajú. Podjavorinský okruh meral 5980 metrov a väčšia časť viedla v blízkom okolí mesta.

„Stalo sa to v pretekoch do 350 ccm v rýchlom úseku nebezpečných zákrut pri mlyne, ktorý dodnes stojí. Bursa dostal na svojej Yamahe defekt zadnej pneumatiky a vyletel z trate. Dokázal sa aj vyhnúť stĺpu elektrického vedenia. V jarku pri ceste však vletel priamo do betónového stĺpika,“ zaspomínal si jeden zo svedkov udalosti.

Jiří Bursa, ktorý v pretekoch majstrovstiev Československa pravidelne jazdil od roku 1969, aj s motorkou po naráze vyleteli do vzduchu. Po dopade na zem bol skúsený jazdec na mieste mŕtvy. Utrpel vážne zranenia hlavy, ktorým podľahol.

Bursa bol členom širšieho kádra reprezentácie Československa a seriál majstrovstiev republiky jazdil šiesty rok.

Výstavbu pamätníka inicioval Novomešťan

Novomešťan Maroš Slovák je od detstva obrovským priaznivcom motošportu. Už roky ho trápil fakt, že na pretekára Jiřího Bursu nie je v mieste jeho tragickej smrti dôstojná spomienka.

„Keď sa stala tragédia, bol som ešte malé jednoročné dieťa a netušil som, čo sa stalo. Ale môj otec pravidelne chodieval na preteky a spomínalo sa to doma. A mne to vŕtalo hlavou,“ povedal Maroš Slovák.

Začiatkom 90. rokov sa Maroš začal stretávať s menom Michal Bursa, ktoré vtedy ešte vo federálnych majstrovstvách medzi motocyklovými nadšencami rezonovalo.